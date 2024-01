Miss Quiz Marie-Louise Finck ist auch Staatsanwältin und Sportlerin

Im "Quizduell Olymp" bringt sie die Kandidaten mit ihrem Wissen zum Schwitzen, nebenbei ist sie Juristin und knallharte Sportlerin: Marie-Louise Finck.

Keine Frage, wer sich mit dieser Frau duelliert, braucht Wissen, Kraft und Mut. Marie-Louise Finck ist dem Fernsehpublikum als die Quiz-Königin bekannt. In der ARD-Sendung "Quizduell Olymp" fordert sie Promis zum Kampf der Schlauberger heraus - in gut 30 Kategorien, von "Musik und Hits" bis "Draußen im Grünen". Aber auch abseits der Show bewegt sich Finck auf zig Spielfeldern: Im Hauptberuf ist sie Staatsanwältin. In ihrer Freizeit hat die 34-Jährige schon auf dem Rugby-Feld gekämpft. Eine Miss Quiz mit Bizeps und Trizeps und weit mehr als Halbwissen.

Marie-Louise Finck zählt zu den Experten beim "Quizduell"

Allein unter Männern: Im "Quiz-Olymp" der Experten ist sie die einzige Quiz-Göttin. Prominente Köpfe können in dieser Show mit Finck um die Wette wissen - und prallen oft genug an ihrer Allgemeinbildung ab, die sie mit dem Lächeln der Wissenden serviert. Jede zweite Antwort garniert sie mit einer Erklärung, einer Lektion Extra-Wissen. Eine Quiz-Karriere mit Ansage: Marie-Louise Finck, geboren in Saarbrücken, eingeschult mit 5 Jahren, eine Klasse übersprungen, "ich habe schon als Kind Sachbücher verschlungen", verrät sie. Ihr Jura-Studium wuppte sie zwei Semester schneller, als es die Regelstudien-Zeit vorsieht, mit 31 Jahren wurde sie zur Staatsanwältin in Kiel vereidigt. Ihr juristisches Fachgebiet? Steuerstrafrecht, Wirtschaftskriminalität. Die Frage-Kategorie "Macht und Geld" liegt ihr also nahe, aber auch "Kunst und Kultur".

Finck ist Mitglied im Hochbegabten-Club Mensa, ihr IQ soll bei einem Wert von 137 liegen. Und klug und klug gesellt sich: Für einige Zeit war sie mit dem Quiz-Meister Sebastian Klussmann liiert, der in der ARD-Show "Gefragt Gejagt" das Wissen der Kandidaten testet. Wenn Finck aber nicht quizzt oder vor Gericht plädiert, setzt sie ihre Muskeln ein. Zum Beispiel im Nahkampf auf dem Rugby-Feld. Sie war Kapitänin des Berlin Irish Rugby FC und trägt laut eigenen Angaben, was ihre Lust am Wettkampf untermauert, den braunen Gurt im Judo.

Marie-Louise Finck trat bei "Klein gegen Groß" an

Dass Miss Quiz im Spiel keine Gnade kennt, zeigte sie zuletzt in der Show "Klein gegen Groß", in der Promis gegen talentierte Kinder antreten. Gegen den 13-jährigen Lovis musste Finck Nationalflaggen raten - und gab alles. Sie erkannte fast in Rekordtempo, welches Land gemeint ist, welche Farbe in der Fahne fehlt. "Rund um die Welt" eine Frau für alle Spielfelder, keine Frage.

