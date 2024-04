Prinz Harry und Meghan: Royal scheitert erneut vor Gericht - auf was die Familie jetzt verzichten muss

Der Rückzug von Prinz Harry aus dem royalen Tagesgeschäft hat Folgen für die Familie. Eines der royalen Privilegien wollte der Prinz behalten, er scheiterte jedoch vor Gericht.

Prinz Harry hat erneut eine Schlappe vor Gericht einstecken müssen. Der Sohn des britischen Königs Charles III. hatte gegen die Herabsetzung seines Sicherheitsstatus in Großbritannien geklagt, weil seine Familie im vereinigten Königreich dadurch weniger Polizeischutz erhalten soll. Das Berufungsgericht lehnte es jedoch ab, die Angelegenheit weiter zu verfolgen.

Prinz Harry hat erneut eine Schlappe vor Gericht einstecken müssen. Der Sohn des britischen Königs Charles III. hatte gegen die Herabsetzung seines Sicherheitsstatus in Großbritannien geklagt, weil seine Familie im vereinigten Königreich dadurch weniger Polizeischutz erhalten soll. Das Berufungsgericht lehnte es jedoch ab, die Angelegenheit weiter zu verfolgen.

Prinz Harry und Meghan: Weniger Polizeischutz für Familie - Berufung scheitert vor Gericht

Prinz Harry und seine Frau, Meghan Markle, hatten sich Anfang 2020 offiziell von ihren königlichen Pflichten zurückgezogen. Dieser Schritt war weitreichend und führte dazu, dass sie nicht mehr als "arbeitende Mitglieder der Königsfamilie" betrachtet wurden. Infolgedessen wurden bestimmte Privilegien, die mit ihrer Rolle als aktive Mitglieder des Königshauses verbunden waren, neu bewertet, darunter laut einem Bericht des ZDF auch der Anspruch auf öffentlich finanzierten Polizeischutz während ihrer Aufenthalte im Vereinigten Königreich.

Die britische Regierung entschied daraufhin, dass Harry, Meghan und ihre Kinder nicht mehr automatisch denselben Polizeischutz erhalten sollten wie andere hochrangige Mitglieder der Königsfamilie, was laut der dpa bedeutete, dass ihr Schutz von spezifischen Umständen und Bewertungen abhängig gemacht werde. Prinz Harry sah aufgrund dieser Entscheidung seine Familie bei Besuchen in seiner alten Heimat als weniger geschützt an und nutzte eine Klage, um gegen die Herabstufung des Polizeischutzes zu kämpfen.

Das Verfahren zog sich lange hin, im Februar 2024 - dem Monat, in dem Harry seinem krebskranken Vater König Charles III. einen Besuch abstattete - entschied der High Court in London allerdings, dass die Entscheidung der Regierung, den Sicherheitsstatus von Harry, Meghan und ihren zwei Kindern zu ändern, nicht rechtswidrig gewesen sei. Im Dezember zuvor hatte Harry einem ZDF-Bericht zufolge bei einer Gerichtsanhörung geäußert, dass Sicherheitsbedenken ihn von Reisen nach Großbritannien abhielten. "Das Vereinigte Königreich ist meine Heimat. Das Vereinigte Königreich ist zentraler Bestandteil des Erbes meiner Kinder", legte Harry in einer schriftlichen Stellungnahme dar, die vor Gericht verlesen worden war. Er könne Großbritannien mit seiner Familie aber nicht besuchen, "wenn es nicht möglich ist, sie zu schützen".

Prinz Harry zieht wegen Polizeischutz erneut vor Gericht

Die auf das Urteil folgende Berufung wurde vom Berufungsgericht mit einer Mitteilung vom Montag (15. April 2024) ebenfalls abgelehnt. Der zuständige Richter betonte, dass das Gremium, das über die Sicherheit für die Königsfamilie und andere wichtige Persönlichkeiten entscheidet (bekannt als Ravec), berechtigt war, seine Entscheidung über die Änderung von Prinz Harrys Schutz zu treffen, als er aufhörte, ein arbeitendes Mitglied der Königsfamilie zu sein. Die Richter stellten fest, dass die Berufung des Prinzen lediglich eine Wiederholung des bereits vorgetragenen Falls darstellten und nichts Neues zum Sachverhalt hinzufügten. Harrys Anwaltsteam hatte zuvor argumentiert, dass er unfair behandelt worden sei, insbesondere da er weiterhin erheblichen Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt sei.

Das juristische Team des Herzogs gab nun gegenüber der British Broadcasting Company (BBC) an, dass sie beim Berufungsgericht die Erlaubnis suchen werden, die Entscheidung von Sir Peter Lane anzufechten. Trotz der Ablehnung der ersten Berufungsversuche werde sein Team nun direkt beim Berufungsgericht die Erlaubnis zur Berufung suchen.

Das juristische Team des Herzogs gab nun gegenüber der British Broadcasting Company (BBC) an, dass sie beim Berufungsgericht die Erlaubnis suchen werden, die Entscheidung von Sir Peter Lane anzufechten. Trotz der Ablehnung der ersten Berufungsversuche werde sein Team nun direkt beim Berufungsgericht die Erlaubnis zur Berufung suchen.