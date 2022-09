Beitritt zu Russland: "Referenden" in der Ukraine erklärt

In der Ukraine sollen in vier Regionen Referenden stattfinden, in denen über einen Anschluss an Russland entschieden wird. Sind diese legitim? Eine Erklärung.

Die Ukraine genießt nach einer erfolgreichen Gegenoffensive im Osten des Landes ein Momentum, doch dieses soll aus der Sicht Moskaus nun unterbrochen werden. Nach den Niederlagen in Charkiw haben die Separatisten nun Referenden in vier ukrainischen Gebieten angekündigt werden. Es soll in diesen um den Anschluss an Russland gehen. Doch kann man dabei überhaupt von Referenden sprechen? Und wie soll ein derartiges Referendum ablaufen? Eine Erklärung.

Was ist ein Referendum?

Die wichtigste Frage vorneweg. Bei einem Referendum handelt es sich um ein Instrument einer direkten Demokratie. Es beschreibt eine Abstimmung von allen Bürgerinnen und Bürgern, welche wahlberechtigt sind. Die Vorlage für ein derartiges Referendum muss entweder von einer Regierung, dem Parlament, oder einer Institution ins Leben gerufen werden, welche die Regierungsgewalt ausübt.

Ein Referendum genießt eine große Bedeutung bezüglich der politischen Legitimität, da die Meinung der kompletten Bevölkerung zu einem politischen Thema eingeholt wird. Referenden können innerstaatlich, international oder supranational abgehalten werden. Inwiefern ein Referendum dann auch die politischen Geschehnisse beeinflusst, hängt aber sehr stark von den Rahmenbedingungen in der Gesellschaft und der Politik in dem Land oder der Region ab, in welcher abgestimmt wird.

Wann und wo sollen die Referenden in der Ukraine stattfinden?

In den vier ukrainischen Gebieten soll vom 23. bis zum 27. September über einen Anschluss der Territorien an Russland abgestimmt werden. Betroffen sind die Regionen Luhansk und Donezk im Osten und Saporischschja und Cherson im Süden der Ukraine.

Bei Luhansk und Donezk handelt es sich um zwei Regionen im Donbass, in denen Russland die dortigen selbsternannten "Volksrepubliken" kurz vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine als unabhängig anerkannt hat. In Cherson und Saporischschja wurden hingegen hingegen im Laufe der Invasion prorussische Verwaltungen eingesetzt.

Erklärung von Ukraine-Referendum: Wäre ein Russland-Beitritt legitim?

Die Legitimität spielt bei einem Referendum eine wichtige Rolle – und diese ist bei den Referenden in der Ukraine äußerst zweifelhaft. Es gibt mehrere Faktoren, welche dagegen sprechen, dass eine Abstimmung in den Regionen unter angemessenen demokratischen Bedingungen stattfinden kann. Der wohl wichtigste Faktor ist dabei der Kriegszustand, welcher in den Regionen allgegenwärtig ist. Ein weiterer die autoritäre Führung der "Volksrepubliken". Auch der Vorlauf der Referenden ist ungewöhnlich kurz.

Russland hatte im Jahr 2014 die ukrainische Halbinsel Krim auf eine ähnliche Weise annektiert. Das damalige Referendum wurde international nicht anerkannt. Auch vor den nun anstehenden Referenden hat sich die internationale Gemeinschaft stark gegen eine Legitimität der Abstimmungen gestellt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach beispielsweise von "Scheinreferenden" die "nicht akzeptiert werden können". Diese seien "nicht gedeckt vom Völkerrecht und von den Verständigungen, die die Weltgemeinschaft gefunden hat".

Referendum in der Ukraine erklärt: Was würde ein Anschluss an Russland bedeuten?

Da es sich in jeder der vier ukrainischen Regionen offenbar um Scheinreferenden handelt, ist die Wahrscheinlichkeit wohl hoch, dass die Abstimmungen zu Gunsten Moskaus ausfallen. Wenn dieses Szenario eintritt, dann stünden die Gebiete unter dem Schutz der Atommacht Russland.

Russlands Präsident Wladimir Putin hätte dann auch die Möglichkeit, die Regionen unter der Androhung des Einsatzes von Atomwaffen zu verteidigen. Ein Angriff auf diese käme nämlich dann aus der Sicht Moskaus einem Angriff auf Russland gleich. Putin könnte wohl auch eine Generalmobilmachung in Russland rechtfertigen. Die Referenden werden daher als Reaktion auf die erfolgreiche Gegenoffensive der Ukrainer gesehen. Die russische Politologin Tatjana Stanowaja glaubt, dass sich Putin nach dem Scheitern des Plans, die Gebiete rasch unter russische Kontrolle zu bringen, nun für die Referenden entschieden hat.