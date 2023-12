London

11:35 Uhr

Im Schatten des Krieges: Wie Juden und Muslime in Stamford Hill zusammenleben

Plus Seit dem Überfall der Hamas auf Israel nimmt die Angst vor Hassverbrechen zu. Doch es gibt Orte, wo das Miteinander der Religionen funktioniert.

Von Susanne Ebner Artikel anhören Shape

Das Herz von Stamford Hill im Nordosten Londons wird durch eine Straßenkreuzung markiert. Es herrscht reger Betrieb. Frauen in dunklen Röcken erledigen mit ihren Kindern im Schlepptau Einkäufe. Männer mit schwarzen Hüten und Schläfenlocken gehen schnellen Schrittes die Bürgersteige entlang. Alles scheint normal. Doch das ist es nicht. Dass sich die Stimmung in der größten chassidischen Gemeinde Europas seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober verändert hat, wird in Gesprächen deutlich.

Auf die Lage der ultraorthodoxen Gemeinschaft aufmerksam machen will etwa Joel Friedman, Sprecher der Interlink Foundation, die Wohltätigkeitsorganisationen berät und sich für die Interessen der Gemeinschaft einsetzt. Sein kleines Büro, das er mit einem Kollegen teilt, befindet sich nur einen Steinwurf von der zentralen Kreuzung entfernt in einem modern anmutenden Wohnblock.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen