Präsident Wieler verlässt das Robert Koch-Institut

Seine Rolle in der Corona-Pandemie machte ihn zu einer massentauglichen Persönlichkeit. Nun verlässt Lothar Wieler das Robert Koch-Institut - auf eigenen Wunsch.

Währen der Corona-Pandemie erlangte Prof. Lothar H. Wieler durch sein Corona-Update landesweite Berühmtheit. Nun wird der Präsident des Robert Koch-Instituts sein Amt niederlegen. Zum 1. April ist Schluss. Wieler verlässt das Institut "auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben in Forschung und Lehre zu widmen". So steht es in einer Pressemitteilung vom Bundesministerium für Gesundheit. Der Schritt soll demnach mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) abgesprochen sein.

Wieler verlässt RKI - Robert Koch-Institut spielte zentrale Rolle bei Pandemiebekämpfung

"Prof. Lothar H. Wieler hat sich als Präsident des Robert Koch-Instituts bei der Bewältigung der Pandemie für das Land bleibende und herausragende Verdienste erworben", wird Lauterbach in der Pressemitteilung zitiert: "Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihm habe ich über all die Jahre sehr geschätzt. Ohne Prof. Wieler wäre Deutschland deutlich schlechter durch diese Pandemie gekommen."

Wieler hat das Amt als Chef des RKI im März 2015 übernommen. Er war vor allem für die Modernisierung des Instituts für biomedizinische Forschung verantwortlich. Rund um die Bekämpfung der Coronapandemie kam dem RKI dann eine zentrale Rolle zu. Sowohl national als auch international. Wieler gab zu gewissen Zeiten täglich Updates über das Pandemiegeschehen und wurde daher einem breiten Publikum bekannt. "In der Pandemie hat das Robert Koch-Institut seine Exzellenz unter Beweis gestellt. Es war ein Privileg, in dieser Krise an exponierter Position zusammen mit einem motivierten Team hervorragender Expertinnen und Experten arbeiten zu dürfen", wird Wieler nun in der Mitteilung zitiert.

Ab dem 1. April wird Wielers Stellvertreter Prof. Lars Schaade dessen Aufgaben übergangsweise übernehmen. Wer der neue Chef des RKI wird, ist noch nicht klar.

