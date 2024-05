Royals hautnah: So viel kostet es, Schloss Balmoral und Buckingham Palace zu besuchen

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie und wo die britischen Royals ihren Sommer verbringen, hat in diesem Jahr erstmals Gelegenheit, Balmoral Castle zu besichtigen. Günstig wird ein Besuch aber nicht.

Seit jeher üben sowohl Buckingham Palace als auch Schloss Balmoral weltweit eine starke Anziehungskraft auf Royal-Fans und Touristen aus. Beide Bauwerke sind nicht nur architektonische Meisterwerke, sondern auch Zeugen der Geschichte, Kultur und dem Hang zu Pracht und Prestige im britischen Königshaus. Wer einen Moment in die Welt der Royals eintauchen will, hat dazu in diesem Sommer die Gelegenheit, wenn sowohl der "East Wing" (Ostflügel) des Buckingham Palace als auch Balmoral Castle, der Landresidenz der britischen Royals, erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Übrigens: Die Nachricht, dass sowohl König Charles III. als auch seine Schwiegertochter Kate an Krebs erkrankt sind, hat die Welt der Royal-Fans erschüttert. Speziell um Kate kursierten vor Bekanntwerden ihrer Erkrankung die wildesten Gerüchte, die der Palast zu widerlegen versuchte. Inzwischen wird vermutet, dass die Royals auf einen Erpressungsversuch reagieren mussten und Kate deshalb ihre Krebs-Diagnose öffentlich machte.

Tee bei König Charles III.: So viel kostet eine Tour durch die Sommerresidenz der Royals

Während Buckingham Palace, im Herzen von London, die offizielle Residenz der britischen Monarchen ist, dient Balmoral Castle in der schottischen Region Aberdeenshire als private Sommerresidenz von König Charles III. und seiner Familie. Beide Bauwerke können während des Sommers besichtigt werden, wobei Schloss Balmoral erstmals seine Türen für Besucher öffnet, während im Buckingham Palace der östliche Flügel für Touren geöffnet wird. Hier waren laut dem Royal Collection Trust bereits Queen Victoria und ihr Prinzgemahl Albert, samt ihrer Kinder zu Hause und auch heute noch wird der Flügel von der königlichen Familie für offizielle Treffen und Events genutzt.

Die privaten Touren durch Balmoral Castle feiern ihre Premiere seit der Fertigstellung des Schlosses im Jahr 1855 am 1. Juli 2024. Touren sind bis zum 4. August möglich, bevor König Charles III. und Königin Camilla ihren jährlichen Aufenthalt auf dem Schloss antreten, heißt es auf der offiziellen Website des Schlosses. Die Führungen bieten eine Reise durch mehrere der Räume innerhalb des Schlosses, darunter die Speisesäle, das Zeichenzimmer und den roten Korridor, wo König Charles Premierminister Rishi Sunak begrüßte. Besucher haben zudem die Möglichkeit, den Ballsaal zu erkunden, der eine Sammlung von Aquarellen König Charles' beherbergt, die Szenen von Balmoral, Highgrove und Sandringham zeigen, sowie eine Auswahl an Outfits, die von Charles, Camilla, der verstorbenen Königin und Queen Elizabeth, der Queen Mother, getragen wurden.

Günstig wird dieser Besuch nicht: 100 britische Pfund (etwa 115 Euro) werden pro erwachsenem Besucher fällig. Wer zusätzlich noch 50 Pfund (etwa 57 Euro) lockermacht, kann an einem Nachmittagstee teilnehmen, was die Tour zu einer der teuersten royalen Besuchererfahrungen macht. Wie am 5. April 2024 bekannt wurde, haben die Royal-Fans aber scheinbar tiefe Taschen. Alle Balmoral-Touren - samt Nachmittagstee - sind bereits ausgebucht.

Wie Charles III. vom Balkon winken: Buckingham Palace öffnet Ostflügel und "Centre Room"

Die Führungen durch den Ostflügel des Buckingham Palace, werden zwischen Juli und August täglich ab dem 15. Juli angeboten. Besucher haben hier die Chance, mit einer Expertenführung die Räume und Kunstwerke der Royal Collection zu erkunden. Zu den Highlights gehören laut dem Royal Collection Trust Gemälde vieler berühmter Künstler im Principal Corridor, den gelben Zeichensaal mit chinesischer Porzellanpagode und die Kylin-Uhr, sowie der Centre Room, der auf den berühmten Balkon des Palastes führt. Für die Teilnahme an diesen Touren gelten folgende Preise: Erwachsene zahlen 75 britische Pfund (etwa 85 Euro), junge Erwachsene (18-24 Jahre) 63,50 Pfund (etwa 72 Euro) und Kinder (5-17 Jahre) 59 Pfund (etwa 67 Euro).

Auch beim Ostflügel des Buckingham Palace musste man sich mit der Buchung beeilen. Stand 5. April sind laut dem Royal Collection Trust auch hier keine Tickets mehr verfügbar.

Obwohl König Charles III. an Ostern erstmals seit seiner Krebs-Diagnose einen öffentlichen Termin wahrnahm, musste er aus gesundheitlichen Gründen einige wichtige Aufgaben an seinen Sohn und Thronfolger William abtreten. Auch Königin Camilla wurde durch den Ausfall von Charles und Kate vermehrt gefordert. Ihr verordnete der Monarch vor Ostern kurzerhand eine Pause.