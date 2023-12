Staus an Weihnachten: Wann und wo braucht man am meisten Geduld?

In wenigen Tagen ist Weihnachten. Damit startet für viele eine Reise zur Familie oder in den Skiurlaub. Wie in jedem Jahr rechnet der ADAC auch heuer mit vielen Staus. Wo und wann wird es am schlimmsten?

Weihnachten steht vor der Tür. Das lange Wochenende und die Ferien nehmen wohl auch in diesem Jahr wieder viele zum Anlass für einen Ausflug oder Urlaub. Wer aber nicht mehr Zeit als nötig im Auto verbringen will, sollte vorausplanen.

Die ersten Bundesländer sind bereits am Mittwoch in die Ferien gestartet. Ab Freitag haben dann alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland frei. Deshalb erwartet der ADAC am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag die meisten Staus. Am Sonntag und Montag soll es dann auf den Fernstraßen insgesamt ruhig werden. Lediglich bei gutem Wetter erwartet der ADAC an diesen Tagen eine Staugefahr auf den Zufahrtsstraßen in die Naherholungsgebiete. Der Rückreiseverkehr setzt dann wahrscheinlich am Dienstagnachmittag oder nach den Feiertagen am Mittwoch ein.

Stau an Weihnachten: Diese Strecken sind besonders betroffen

Laut dem ADAC sind das die wichtigsten Staustrecken in den Weihnachtsferien:

Großräume Hamburg , Berlin , Köln , Frankfurt und München

, , , und A1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg

– – – A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Berlin

– – – A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

– – – A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

– A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe

A6 Heilbronn – Nürnberg

– A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Füssen/ Reutte

– und – Füssen/ A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

– – – A9 München – Nürnberg – Berlin

– – A10 Berliner Ring

A24 Hamburg – Berlin

– A45 Dortmund – Gießen

– Gießen A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

– – A81 Stuttgart – Singen

– Singen A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

– A99 Umfahrung München

Weihnachten: Hier sind Staus in Österreich und der Schweiz wahrscheinlich

Jenseits der deutschen Grenzen erwartet der ADAC neben Staus auf den Straßen rund um die Großstädte vor allem viel Verkehr auf den Fernstraßen in die Wintersportorte. Dazu zählen in Österreich die Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn, Fernpass-Route sowie die Tiroler, Salzburger und Vorarlberger Bundesstraßen. In der Schweiz müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auf der Gotthard-Route, den Zufahrtsstraßen in die Skigebiete Graubündens, des Berner Oberlands, des Wallis und der Zentralschweiz Geduld haben. In Italien sind neben der Brennerroute auch die Straßen ins Puster-, Grödner- und Gadertal sowie in den Vinschgau am stärksten betroffen.

In diesem Jahr dürften die Staus auf Tauern- und Brennerautobahn in Österreich noch länger werden als sonst. Auf beiden Routen finden Bau- und Sanierungsarbeiten statt, die auch im Winter nicht unterbrochen werden. Auf der Rückreise aus Österreich oder der Schweiz kann es zu Personenkontrollen und damit zu Staus kommen.

