Tatort heute aus Ludwigshafen: Persönlicher Fall für Lena Odenthal

Im Tatort heute (22.01.2023) aus Ludwigshafen geht es um einen toten Heimbewohner und das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Für Lena Odenthal wird es persönlich. Lohnt sich "Lenas Tante"?

"Lenas Tante" heißt der Tatort heute aus Ludwigshafen . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 22.01.2023) im Ersten.

heute aus . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 22.01.2023) im Ersten. Eine Tante bringt Unordnung in die Welt von Lena Odenthal - inmitten schwieriger Ermittlungen. Es geht im neuen Fall um Mut, Wut und Vergangenheitsbewältigung.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Ludwigshafen-Tatort heute (22.01.2022) im Schnellcheck

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) muss Beruf und Familie unter einen Hut bringen: Ihre Tante Niki (Ursula Werner), pensionierte Staatsanwältin, scharfzüngig und durchsetzungsfähig, trifft zu einem Besuch in Ludwigshafen ein. Gleichzeitig sind Lena und Johanna Stern (Lisa Bitter) mit dem Tod eines Altenheimbewohners beschäftigt, der durch eine Überdosis Insulin getötet wurde. Herr Herrweg war über 90, zu erben gibt es höchstens Verpflichtungen – wer hatte ein Motiv, ihn umzubringen?

Die Kommissarinnen durchleuchten die Heimbewohner wie auch die Vergangenheit des Opfers. Während Johanna es begrüßen würde, wenn der sympathische Hausarzt des Seniorenheims nicht in den Fall verwickelt wäre, hat Lena merkwürdigerweise immer wieder den Eindruck, dass Niki sich heimlich ebenfalls mit den Ermittlungen beschäftigt. Das Interesse ihrer Tante an der Vergangenheit des Toten scheint mehr als nur familiäre Zugewandtheit oder fachliches Interesse.

Jean Jacques Weisshaupt (Tobias Lenel) gibt Johanna Stern in Natzweiler-Struthof Auskünfte über Ermittlungen gegen die Aufseher der Konzentrationslagers. Foto: Benoît Linder, SWR

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Lenas Tante" heute einzuschalten?

Der Tatort heute aus Ludwigshafen ist ungewöhnlich witzig - leider aber nur anfangs. Dann dreht die Handlung ins Bedeutungsschwere und ist teilweise auch etwas (zu) dick aufgetragen. Über die etwas dröge Inszenierung von Tom Lass bei seinem Tatort-Regiedebüt tröstet die bis in die Nebenrollen hinein hervorragende Besetzung hinweg, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne. Die gesammelte Tatort-Kritik zu "Lenas Tante" aus Ludwigshafen lesen Sie in den Pressestimmen ("Schlechter Film").

Diesmal ist es kein freundschaftlicherer Besuch im Präsidium: Johanna Stern und Lena Odenthal bringen Lenas Tante zum Verhör. Foto: Benoît Linder, SWR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Ludwigshafen

Lena Odenthal : Ulrike Folkerts

: Johanna Stern : Lisa Bitter

: Niki Odenthal : Ursula Werner

: Herr Wolter: Dieter Schaad

Herr Kahane: Rüdiger Vogler

Simona Ferizaj : Maja Zeco

: Heimleiterin Busse: Cristin König

Markus Gruner : Niklas Kohrt

: Dr. Hanno Roters : Johannes Dullin

: Edith Keller : Annalena Schmidt

: Peter Becker : Peter Espeloer

: Peter Espeloer Dr. Hakan Özcan: Kailas Mahadevan

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Odenthal und Stern sind die Ermittler in Ludwigshafen

Ulrike Folkerts als Lena Odenthal ist die dienstälteste Tatort-Ermittlerin. Seit 1989 geht die Hauptkommissarin für das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen auf Verbrecher-Jagd. Über zwei Jahrzehnte bildet Odenthal ein Team mit Mario Kopper (Andreas Hoppe), bis der Anfang 2018 ausscheidet. Der Verlust ihres langjährigen Partners, zeitweise sogar Mitbewohners, setzt Odenthal zu - mehr, als sich die toughe Polizisten zugestehen will.

Für Kopper stößt Johanna Stern, gespielt von Lisa bitter, zum Team. Zwischen der jungen Kollegin, die vom LKA kommt, und der resoluten Odenthal läuft es noch nicht immer rund. Kein Wunder: Hat die Hauptkommissarin doch einen recht eigenen Kopf. Odenthal gilt als Vorzeige-Polizistin - sehr dienstbeflissen, engagiert und energisch in der Sache, nicht immer aber unbedingt der perfekte Team-Player. Sie geht keinem Konflikt aus dem Weg, sagt stets ihre Meinung - und folgt der, auch wenn sie damit falsch liegt.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Benoît Linder, SWR

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Ludwigshafen

Sendetermine: So geht es mit dem Tatort am Sonntagabend weiter