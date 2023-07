Barbara Schöneberger im Visier des ZDF: Traumschiff-Rolle mit Florian Silbereisen?

Ist ein neues Traumschiff-Abenteuer mit einem prominenten Gast im Anmarsch? Demnächst könnte offenbar Barbara Schöneberger bei der ZDF-Sendung anheuern.

Das Traumschiff gehört zu den erfolgreichsten und bekanntesten Fernsehreihen im deutschsprachigen Raum. Seit seinem Start im November 1981 wurde die "MS Deutschland" von fünf unterschiedlichen Kapitänen über die hohe See zu zahlreichen exotischen Reisezielen, wie Hawaii und Namibia gesteuert und hat einige Star-Gäste - darunter Helene Fischer - an Bord begrüßen dürfen.

Wie jetzt herauskam hat das ZDF einen weiteren deutschen TV-Star ins Auge gefasst, um an der Seite von Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen die Fans zu unterhalten: Moderatorin und Entertainerin Barbara Schöneberger.

Barbara Schöneberger erhielt bereits Traumschiff-Angebot von ZDF

Denn wie Schöneberger in der neuesten Folge ihres Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" im Gespräch mit Schlager-Star Beatrice Egli verriet, hätte Florian Silbereisen sie einmal im Rahmen einer Sendung auf die "MS Deutschland" eingeladen und ihr eine Rolle in der ZDF-Fernsehreihe angeboten. "Und da hab ich gesagt: ‚Ja, mach das doch mal endlich! Seit Jahren warte ich auf eine Rolle!´", berichtet die 49-Jährige.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Schönebergers Begeisterung für die Einladung konnte eine aber offenbar nicht teilen: Die Managerin der Entertainerin, die nach der Sendung direkt ein ernstes Wörtchen mit der 49-Jährigen zu reden hatte. "Danach hat meine Managerin zu mir gesagt: ‚Bist du bescheuert? Die fragen jedes Jahr an. Ich sage das immer ab! Du hast doch keine Lust!‘", erinnert sich die Moderatorin mit einem Augenzwinkern an das Gespräch.

ZDF will Barbara Schöneberger für das Traumschiff - Auftritt neben Silbereisen?

Ob Schöneberger also bald an der Seite von Florian Silbereisen auf dem Traumschiff zu sehen ist, steht noch nicht fest. Ein Film-Debüt wäre ein Traumschiff-Auftritt für Schöneberger allerdings nicht. Die zweifache Mutter war schon mehrfach auf der großen Leinwand zu sehen. Unter anderem im Film "Keinohrhasen" und "Männerherzen... und die ganz, ganz große Liebe". In zahlreichen Kinderfilmen fungierte sie zudem als Synchronsprecherin.

Lesen Sie dazu auch