Finale des ESC 2024: Teilnehmer und Lieder

Am 11. Mai 2024 wird das ESC-Finale 2024 im schwedischen Malmö ausgetragen. Hier gibt es alle Informationen rund um Teilnehmer und Lieder.

"United by Music" lautet das Motto des diesjährigen Eurovision Song Contests. In einer Zeit voller geopolitischer Konflikte ruft der alljährliche Musikwettbewerb also zu Einheit und Gemeinsamkeit auf. Inwiefern das tatsächlich gelingt, wird sich spätestens beim großen Finale des ESC herausstellen. Dieses findet laut Zeitplan des ESC 2024 am Samstag, dem 11. Mai 2024, statt. Austragungsort ist in diesem Jahr die südschwedische Stadt Malmö, nachdem 2023 die schwedische Sängerin Loreen zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Wettbewerb für sich entscheiden konnte.

Wer das Finale des ESC 2024 in der Live-Übertragung verfolgen möchte, hat verschiedene Optionen: Im linearen TV kann man den Gesangswettbewerb auf den Kanälen ARD und ONE verfolgen. Online gibt es zudem die Option, das ESC-Finale im ARD-Livestream oder im Livestream von eurovision.de anzusehen.

Sie wollen wissen, wer genau im Finale steht und welche Songs performt werden? Wir haben alle Informationen rund um Teilnehmer und Lieder im ESC-Finale 2024.

ESC 2024: Diese Teilnehmer und Lieder sind sicher im Finale dabei

Die Halbfinals sind vorbei und alle Teilnehmer stehen fest. Nur sechs Kandidatinnen und Kandidaten sind vorab fest gesetzt gewesen. Das war zum einen der Gastgeber Schweden und zum anderen die Teilnehmer aus den sogenannten "Big Five"-Ländern, also aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien. Ihnen wird seit 1996 die Finalteilnahme zugesichert.

Damit stehen folgende Teilnehmer im ESC-Finale 2024:

Startnummer Land Act Song 01 Schweden Marcus & Martinus "Unforgettable" 02 Ukraine Alyona Alyona und Jerry Heil "Teresa und Maria" 03 Deutschland Isaak "Always On The Run" 04 Luxemburg Tali "Fighter" 05 Niederlande Joost Klein "Europapa" 06 Israel Eden Golan "Hurricane" 07 Litauen Silvester Belt "Luktelk" 08 Spanien Nebulossa "Zorra" 09 Estland 5Miinust & Puuluup "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" 10 Irland Bambie Thug "Doomsday Blue" 11 Lettland Dons "Hollow" 12 Griechenland Marina Satti "Zari" 13 Großbritannien Olly Alexander "Dizzy" 14 Norwegen Gåte "Ulveham" 15 Italien Angelina Mango "La noia" 16 Serbien Teya Dora "Ramonda" 17 Finnland Windows95man "No Rules" 18 Portugal Iolanda "Grito" 19 Armenien Ladaniva "Jako" 20 Zypern Silia Kapsis "Liar" 21 Schweiz Nemo "The Code" 22 Slowenien Raiven "Veronika" 23 Kroatien Baby Lasagna "Rim Tim Tagi Dim" 24 Georgien Nutsa Buzaladze "Fire Fighter" 25 Frankreich Slimane "Mon amour" 26 Österreich Kaleen "We Will Rave"



Die Startnummern wurden traditionell erst vergeben, nachdem klar war, wer alles im Finale teilnimmt. Nur eines ist dabei immer sicher: Der Gastgeber, in diesem Fall Schweden, wird den Wettbewerb eröffnen und bekommt die Startposition 1.

ESC 2024: Diese Teilnehmer sind nicht dabei

Um am 11. Mai 2024 im Finale des ESC 2024 teilzunehmen, mussten zunächst die Halbfinals durchgeführt werden. Diese fanden am 7. und 9. Mai statt. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Länder, die an den beiden Halbfinal-Shows teilgenommen haben, es jedoch nicht ins Finale geschafft haben: