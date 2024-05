"Hart aber fair" heute am 27.5.24: Gäste und Thema

In der heutigen Folge von "Hart aber fair" diskutiert Louis Klamroth mit seinen Gästen über die politische Lage in Europa. Infos zu Gästen und Thema gibt es hier.

In der Talkshow " Hart aber fair" begrüßt Moderator Louis Klamroth in der neuen Ausgabe am 27. Mai 2024 acht Gäste, die über ein aktuelles Thema der Gesellschaft und Politik diskutieren. Alle Informationen rund um Gäste und Thema der heutigen Folge finden Sie hier. Außerdem haben wir Infos zur Übertragung der Sendung und zu möglichen Wiederholungen für Sie.

Thema bei "Hart aber fair" heute am 27. Mai

Im Juni 2024 stehen die Europawahlen an. Das Thema ist somit mehr als aktuell und daher ist es kaum verwunderlich, dass Louis Klamroth und seine Gäste bei "Hart aber fair" über die Politik in Europa diskutieren. Das konkrete Thema lautet: "Kampf um Europa - Siegen die Populisten?" Wie wird das Ergebnis der Wahlen die Zukunft von Europa beeinflussen? Fragen zu einem Rechtsruck in ganz Europa stehen im Raum und auch die Rollen der AfD-Spitzenkandidaten sollen diskutiert werden. Zudem wird der Erfolg des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), welches sich zum ersten Mal zur Wahl stellt, besprochen. Kann die BSW auf Anhieb erfolgreich sein? Zudem wird die Zukunft des Ukraine-Russland-Konflikts zum Thema der Diskussionsrunde. Wird die Europäische Union die Ukraine auch in der Zukunft gegen Russland unterstützen?

"Hart aber fair": Gäste heute am 27. Mai

Passend zum politischen Thema der Europawahlen sind in der aktuellen Folge von "Hart aber fair", Politiker und Experten eingeladen. Hier finden Sie die eingeladenen Gäste im Überblick:

Katarina Barley ( SPD ): Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments

Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Julia Klöckner ( CDU ): Wirtschaftspolitische Sprecherin der Union im Bundestag

Wirtschaftspolitische Sprecherin der Union im Anton Hofreiter (B'90/Grüne): Vorsitzender des Europa-Ausschusses im Bundestag

Vorsitzender des Europa-Ausschusses im Maria-Agnes Strack-Zimmermann : Vorsitzende im Verteidigungsausschuss im Bundestag

Vorsitzende im Verteidigungsausschuss im Fabio de Masi (BSW): Seit Januar 2024 beim BSW

Seit Januar 2024 beim BSW Leif-Erik Holm ( AfD ): Wirtschaftspolitischer Sprecher im Bundestag

Wirtschaftspolitischer Sprecher im Gordon Repinski: Chefredakteur des Nachrichtenportals Politico

Übertragung von "Hart aber fair" im TV und Live-Stream

Die neue Ausgabe von der Polittalkshow "Hart aber fair" wird am 27. Mai 2024 im linearen Fernsehen live in der ARD übertragen. Los geht es pünktlich um 21 Uhr. Falls Sie sich doch lieber nicht vor den Fernseher setzen möchten, dann bietet Ihnen die Mediathek der ARD auch die Möglichkeit, die neueste Ausgabe zu Streamen. Weitere Informationen zum Stream und zur neuen Folge der Talkshow finden Sie auf der Seite des Senders.

Wiederholung von "Hart aber fair" vom 27. Mai

Wenn Sie die Live-Übertragung im Fernsehen verpassen sollten und auch nicht den Stream vorziehen, dann haben Sie die Option, die Folge in der Wiederholung zu sehen. Zu drei unterschiedlichen Terminen wird die Wiederholung der neuesten Episode von "Hart aber fair" übertragen. Hier finden Sie die Termine und Uhrzeiten der Wiederholungen auf einen Blick:

Dienstag, 28.5.2024, 02.05 Uhr, ARD

Dienstag, 28.5.2024, 20.15 Uhr, tagesschau24

Mittwoch, 29.5.2024, 01.00 Uhr, 3Sat

Weitere Sendetermine von "Hart aber fair"

"Hart aber fair" ist immer montags live in der ARD zu sehen. So auch in den nächsten Wochen. Die nächsten Sendetermine der neuen Folgen sehen folgendermaßen aus: