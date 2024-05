"Let's Dance" am 10. Mai 2024: Tänze und Lieder im Viertelfinale

Im Viertelfinale von "Let's Dance" 2024 wird im Stil von Moulin Rouge getanzt. Hier gibt es Infos rund um Tänze und Lieder der "Special Musical Night" auf RTL.

Seit dem 23. Februar bleibt " Let's Dance" den Sendeterminen treu und es gibt immer freitags, mit der Ausnahme von Karfreitag, eine neue Folge. So auch am 10. Mai, denn dann wird im Viertelfinale der 17. Staffel der Tanzshow abermals das Tanzbein geschwungen. Die Profitänzer und Kandidaten bei "Let's Dance" bilden Teams und treten dann anschließend jede Woche auf, um gegen die restliche prominente Konkurrenz anzutreten. Dabei werden sie von der Jury bewertet.

In der Jury von "Let's Dance" sitzen auch in diesem Jahr Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Maximal gibt es für die erlernten Tänze dreißig Punkte von der Jury zu gewinnen, bevor es am Ende jeder Liveshow auf die Bewertung der Fernsehzuschauer durch deren Anrufe ankommt. Die Moderation der Tanzshow übernehmen in dieser Staffel Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Für das Viertelfinale am 10. Mai 2024 wurden die Tänze im Stil vom berühmten Musical "Moulin Rouge" und die Ausgabe als eine "Special Musical Night" angekündigt. Doch welche Paare zeigen welche Tänze? Zu welchen Liedern werden die Hüften geschwungen? Diese Fragen beantworten wir hier für Sie.

"Let's Dance - A Special Musical Night": Die Tänze und Lieder im Viertelfinale am 10. Mai 2024

Zum ersten Mal in 18 Jahren zieht die "Let's Dance"-Bühne um. Die gesamte Produktion wird erstmalig von Köln-Ossendorf nach Köln an den Rhein verlegt. Grund für diesen kurzfristigen und einmaligen Umzug ist die Suche nach der richtigen Bühne und das Ambiente der Welt des Theaters und des Musicals. Bisher sind zwar weder die Tänze, die die fünf verbleibenden Paare der Jury und den Zuschauern live vortragen werden, noch die dazugehörigen Lieder bekannt, doch die Songs werden allesamt aus dem Soundtrack des Musicals "Moulin Rouge" stammen. Insgesamt umfasst das Musical 75 weltbekannte Pop-Hits aus über 160 Jahren der Musikgeschichte.

"Moulin Rouge! Das Musical" hatte seine Deutschlandpremiere im November 2022. Der Kölner Musical-Dome wurde dafür komplett umgebaut. Das Gastspieltheater wurde in einen Nachtklub umgewandelt - mit dabei ist natürlich auch die legendäre rote Mühle. Das Musical erzählt die Geschichte eines amerikanischen Songwriters, der sich in den Star des Pariser Moulin Rouge, Satine, verliebt. Teil der Show sind die berühmten Choreografien, Kostüme und der Soundtrack mit den Hits von Stars wie Beyoncé, Lady Gaga, Adele, den Rolling Stones, Outkast und Elton John - und vielen mehr. Die Kosten für "Moulin Ruge! Das Musical" betragen über 20 Millionen Euro, womit es hierzulande zu den teuersten Produktionen gehört.

Los geht es im Viertelfinale von "Let's Dance" mit einer großen Show des gesamten Casts, bevor die Kandidaten gemeinsam mit ihren professionellen Partnern ihr tänzerisches Können beweisen müssen. Somit erleben sie auch eine Premiere, denn noch nie war eine Produktion von "Moulin Rouge! Das Musical" Teil einer Live-TV-Show. An der Übertragung der 17. Staffel von "Let's Dance" ändert sich auch im Viertelfinale nichts - sie können das Musical-Spezial am Freitag, dem 10. Mai 2024, ab 20.15 Uhr verfolgen. Sobald die Lieder und Tänze des Viertelfinales von "Let's Dance" 2024 bekannt gegeben werden, informieren wir Sie hier darüber.