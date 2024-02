"Markus Lanz" gestern am 31. Januar 2024: Das waren die Gäste

An drei Abenden pro Woche lädt Markus Lanz Gäste in seine nächtliche Talkshow ein. Hier erfahren Sie alles zur Ausgabe vom 31. Januar 2024.

Dreimal in jeder Woche bittet Markus Lanz Gäste aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft in seine vormitternächtliche Gesprächsrunde. Das können beispielsweise Politiker, Medienleute oder wissenschaftliche Koryphäen sein - je nach Thema hat der Moderator aber auch Schauspielerinnen, Schriftsteller, Showstars, andere Künstler oder Top-Sportlerinnen bei sich im Studio. Normalerweise bringt das ZDF die Sendung kurz nach 23 Uhr, sie kann sich aber auch verschieben - häufig blockieren dann bedeutende Sport-Ereignisse oder programmtechnische Finessen den üblichen Sendeplatz. Die gestrige Übertragung lief aber nach Plan - sie startete um 23.15 Uhr und dauerte bis 0.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen.

Normalerweise geht die Talkshow "Markus Lanz" dienstags bis donnerstags beim ZDF auf Sendung. An diesen Abenden kann man die Talkrunde ganz normal im linearen TV-Programm des Senders verfolgen. Zeitgleich läuft sie im ZDF-Livestream. Eine Wiederholung gibt es ebenfalls: Das Video der gestrigen Sendung ist ab Donnerstag, 1. Februar 2024, um 1 Uhr in der Mediathek des Senders abrufbereit.

Thema bei "Markus Lanz" gesternam 31. Januar 2024

Gestern überlappen sich bei Markus Lanz außen- und innenpolitische Themen zum Teil. Es ging um den Krieg gegen die Ukraine und deutsche Waffenlieferungen, aber auch um die AfD und deren Chancen bei den diesjährigen Landtagswahlen.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 31. Januar 2024

Norbert Röttgen, CDU-Politiker

Norbert Röttgen ist Mitglied des deutschen Bundestags. Er nimmt Stellung zu den internen Differenzen seiner Partei bei der Frage um Taurus-Lieferungen an die Ukraine, zur sicherheitspolitischen Rolle unseres Landes in der EU und den Wahlen im Osten.



Veit Medick, Journalist

Veit Medic ist Leiter des Stern-Politikressorts. Er beleuchtet die deutsche Verteidigungspolitik seit Beginn des Ukrainekrieges. Außerdem äußert er sich zu den Szenarien im Wettbewerb um die Unions-Kanzlerkandidatur.



Sarah Pagung, Politologin

Sarah Pagung ist die Osteuropa-Expertin der Körber-Stiftung. Sie untersucht den Machtkampf zwischen Selenskyj und seinem Oberbefehlshaber Saluschnyj. Darüber hinaus gibt sie ihre Einschätzung zur aktuellen Entwicklung des Kriegs gegen die Ukraine.



Bijan Moini, Jurist

Bijan Moini ist Teamleiter der "Gesellschaft für Freiheitsrechte" (GFF). Er schildert die Gefahren eines Demokratieabbaus im Fall erfolgreicher Landtagswahlen für die AfD.