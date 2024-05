"Markus Lanz" heute am 7. Mai 2024: Das sind die Gäste

Auch heute Abend, am 7. Mai 2024, läuft eine neue Ausgabe der Talkshow "Markus Lanz". Was sind die Themen und welche Gäste werden im Studio erwartet?

Drei Mal die Woche lädt der Moderator und Journalist Markus Lanz in seine Talkshow ein. Zusammen mit immer wechselnden Gästen diskutiert er über Themen, die aktuell im politischen und gesellschaftlichen Diskurs stattfinden. Auch heute Abend am 7. Mai 2024 läuft wieder eine neue Ausgabe im ZDF. Los geht es wie üblich im 23 Uhr. Die Aufzeichnung der Sendung steht dann ab dem 8. Mai 2024 um 1 Uhr in der Mediathek zur Verfügung. Worum geht es heute Abend bei Markus Lanz und welche Gäste werden im Studio sein? Alle Infos zur aktuellen Sendung finden Sie hier.

Thema bei "Markus Lanz" heute am 7. Mai 2024

Immer dienstags, mittwochs und donnerstags läuft die Talkshow "Markus Lanz" im ZDF. Am heutigen Abend werden gleich mehrere Themen besprochen. Vor allem die Spionage Affäre der AfD wird im Mittelpunkt der Diskussion stehen. Die Korruptions- und Spionage-Vorwürfe werden besonders im Hinblick auf die nahenden Landtagswahlen besprochen. Es werden sowohl interne Stimmen der AfD als auch Journalisten und Politologen sprechen.

Neben den Wahlen in Deutschland stehen in diesem Jahr auch wieder die Präsidentschaftswahlen in den USA an. Eine potentielle Wiederwahl von Ex-Präsident Donald Trump hätte in den Augen vieler Experten sicherheitspolitische Folgen für Deutschland. Um welche Folgen geht es und was hat das mit der Wehrhaftigkeit Deutschlands zu tun? Diese und weitere Fragen will Markus Lanz heute mit seinen Gästen diskutieren.

"Markus Lanz" heute: Gäste am 7. Mai 2024

Auch am heutigen Abend werden wieder vier verschiedene Gäste vor Ort sein. Hier finden Sie den Überblick über alle Gäste am 7. Mai 2024:

Rüdiger Lucassen : Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion bezieht Stellung zum Nahost- und Ukrainekrieg, der zunehmenden Gewalt und der Spionage-Affäre seiner Partei.

Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion bezieht Stellung zum Nahost- und Ukrainekrieg, der zunehmenden Gewalt und der Spionage-Affäre seiner Partei. Antonie Rietzschel : Die " Leipziger Volkszeitung "-Redakteurin analysiert ebenfalls die Korruptions- und Spionage-Vorwürfe gegen die AfD . Auch das Potenzial der AfD bei den kommenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands wird Thema sein.

Die " "-Redakteurin analysiert ebenfalls die Korruptions- und Spionage-Vorwürfe gegen die . Auch das Potenzial der bei den kommenden im Osten wird Thema sein. Herfried Münkler : Der Autor spricht über den Wandel der westlich dominierten Weltordnung und über eine Gefährdung der europäischen Friedensordnung durch Russland .

Der Autor spricht über den Wandel der westlich dominierten Weltordnung und über eine Gefährdung der europäischen Friedensordnung durch . Carlo Masala : Carlo Masala ist Professor an der Universität der Bundeswehr München und bezieht Stellung zur Wehrhaftigkeit Deutschlands . Er äußert sich außerdem zu den sicherheitspolitischen Folgen einer Wiederwahl von Ex-US-Präsident Donald Trump .

