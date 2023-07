"Maybrit Illner" gestern am 13. Juli 2023: Gäste und Thema

Bei "Maybrit Illner" diskutierten gestern vier Gäste über die Nato und die Ukraine, die zu dem Thema sehr unterschiedliche Meinungen hatten. Das sind die Infos.

Als die Talkshow " Maybrit Illner" gestern Abend lief, diskutierten vier Gäste über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie, wer alles dabei war.

Dazu gibt es weitere Infos zur Sendung, die am 13. Juli 2023 ab 22.15 Uhr im ZDF lief. Wir beantworten unter anderem, wann es eine Wiederholung gibt und wann "Maybrit Illner" eigentlich in die Sommerpause geht.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 13. Juli 2023

Das waren die Gäste bei "Maybrit Illner" gestern, wie das ZDF sie angekündigt hatte:

Alexander Graf Lambsdorff ( FDP ): designierter deutscher Botschafter in Moskau , Bundestagsabgeordneter, noch stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion mit Zuständigkeit für Außenpolitik

designierter deutscher Botschafter in , Bundestagsabgeordneter, noch stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion mit Zuständigkeit für Außenpolitik Roderich Kiesewetter ( CDU ): Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, Oberst a. D. der Bundeswehr

Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, Oberst a. D. der Alexander Gauland ( AfD ): Bundestagsabgeordneter, Ehrenvorsitzender der AfD und der AfD-Bundestagsfraktion

Bundestagsabgeordneter, Ehrenvorsitzender der und der AfD-Bundestagsfraktion Melanie Amann : Mitglied der Chefredaktion und Leiterin des Hauptstadtbüros beim Spiegel

"Maybrit Illner" gestern am 13. Juli 2023: Thema war die Nato und Ukraine

Der Nato-Gipfel war eine Enttäuschung für die Ukraine: Ihr wurde wenig Hoffnung auf einen schnellen Beitritt gemacht. Das Verteidigungsbündnis wächst trotzdem. Neben Finnland soll auch Schweden eines der Nato-Mitglieder werden.

Der Ukraine wurde vom Westen aber zugesichert, dass sie im Kampf gegen den Angreifer Russland weiter mit Waffen versorgt wird. Die USA liefern sogar umstrittene Streubomben. Russland kritisiert das als Eskalation und droht dem Westen.

Bei "Maybrit Illner" ging es konkret um das Thema "Sicherheit für die Ukraine – NATO stärken, Russland provozieren?". Dabei wurden die Fragen aufgeworfen, welche Entscheidungen der Ukraine Sicherheit bringen und wie geeint die Nato ist. Die Gäste von Maybrit Illner hatten dabei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Nato und die Unterstützung der Ukraine.

Lesen Sie dazu auch

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" war gestern am 13. Juli 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Neben der Ausstrahlung im TV gab es auch eine Übertragung im Live-Stream - auf der Website des ZDF.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Online gibt es nicht nur einen Live-Stream. Die "Maybrit Illner"-Sendung vom 13. Juli 2023 wird in der Mediathek des ZDF auch als Wiederholung angeboten.

Und auch im TV wird die Talkshow wiederholt: Die aktuelle Folge ist heute am 14. Juli auf dem Sender phoenix zu sehen. Diese TV-Wiederholung läuft schon früher als gewohnt: Die Sendezeit ist 12.30 Uhr.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann beginnt die Sommerpause?

Andere große Talkshows sind schon in der Sommerpause 2023. "Maybrit Illner" läuft aber nach dem 13. Juli auch noch einmal am 20. Juli 2023. Dann pausiert die Sendung über einen Monat lang. Die nächste Woche gibt es dann am 31. August 2023. Das sind dementsprechend die Sendetermine und die Sendezeit:

20.07.2023, 22.15 Uhr

31.08.2023, 22.15 Uhr

(sge)