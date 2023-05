Gäste bei "Maybrit Illner" gestern am 4. Mai 2023: Hat die Ukraine genug Unterstützung?

Bei "Maybrit Illner" gestern am 4. Mai 2023 ging es um die Offensive der Ukraine. Zwei der Gäste sind Jürgen Trittin und Jean Asselborn.

Die Ukraine hat eine große Offensive angekündigt, um Russland zurückzudrängen. Aber auch bei Verbündeten gibt es Zweifel. In der Talkshow " Maybrit Illner" gestern am 4. Mai 2023 wurde dieses Thema aufgegriffen.

Welche Gäste sind dabei? Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung, die ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen war.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 4. Mai 2023

Bevor das Thema weiter unten genauer ausgeführt wird, finden Sie hier eine Übersicht über die Gäste von Maybrit Illner gestern Abend, wie sie vom ZDF angekündigt wurde.

Jürgen Trittin (Grüne): Bundestagsabgeordneter, seit 2014 Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Bundestagsabgeordneter, seit 2014 Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Jean Asselborn : Außenminister von Luxemburg

Außenminister von Ben Hodges : Generalleutnant a. D., bis Ende 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa

Generalleutnant a. D., bis Ende 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Katrin Eigendorf : ZDF -Auslandsreporterin

-Auslandsreporterin Janka Oertel : Politikwissenschaftlerin, European Council on Foreign Relations (ECFR)

Politikwissenschaftlerin, European (ECFR) Elmar Theveßen : Leiter des ZDF -Studios in Washington

"Maybrit Illner" gestern am 4. Mai 2023: Thema ist Offensive der Ukraine

"Große Offensive, große Zweifel – hat die Ukraine genug Unterstützung?" - so lautete das Thema bei "Maybrit Illner" gestern am 4. Mai 2023 konkret. Damit wird in der Talkshow die angekündigte Frühjahrsoffensive der Ukraine aufgegriffen.

Wie das ZDF in der Ankündigung schreibt, gebe es auch bei den westlichen Verbündeten einen Erfolgsdruck, dennoch möchten sie keine Raketen mit größerer Reichweite liefern. Zweifelt der Westen an der Ukraine und bekommt die nicht genug Unterstützung?

Das sind nur zwei der Fragen, die die Gäste von Maybrit Illner gestern Abend diskutierten. Es ging aber auch darum, was passiert, wenn Donald Trump die nächste Wahl zum US-Präsidenten gewinnen sollte. Muss und kann Europa dann eine eigenständige Politik machen?

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV und Live-Stream

"Maybrit Illner" ist gestern am 4. Mai 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen gewesen. Neben der Übertragung im Free-TV gab es auch einen Live-Stream auf der ZDF-Seite.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Alle Folgen der Talkshow "Maybrit Illner" gibt es als Wiederholung in der Mediathek des ZDF. Die Sendung vom 4. Mai 2023 lässt sich aber auch im Fernsehen nachholen. Sie wird am 5. Mai 2023 ab 16 Uhr noch einmal auf dem Sender phoenix gezeigt.

"Maybrit Illner" 2023: Nächste Sendetermine im ZDF

"Maybrit Illner" ist in der Regel am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Das sind damit die nächsten Sendetermine:

04.05.2023, 22.15 Uhr

11.05.2023, 22.15 Uhr

25.05.2023, 22.15 Uhr

01.06.2023, 22.15 Uhr

08.06.2023, 22.15 Uhr

15.06.2023, 22.15 Uhr

