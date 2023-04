Gäste bei "Maybrit Illner" gestern am 20. April 2023: Boris Pistorius war dabei

In der Talkshow "Maybrit Illner" gestern am 20. April 2023 wird über das Thema Ukraine diskutiert. Einer der Gäste war Verteidigungsminister Boris Pistorius.

Bei " Maybrit Illner" gestern Abend ging es im Kern um diese Frage: "Großoffensive oder Endlos-Krieg – schafft die Ukraine die Wende?". Fünf Gäste waren im Studio, um darüber zu diskutieren.

Unter anderem war Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius dabei. Wer waren die anderen Gäste von Maybrit Illner? Hier bekommen Sie die Infos zur Folge, die am 20. April 2023 ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen war.

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 20. April 2023

Bevor weiter unten das Thema genauer ausgeführt wird, finden Sie hier erst einmal den Überblick über die Gäste:

Boris Pistorius ( SPD ): Bundesverteidigungsminister

Bundesverteidigungsminister Alice Bota : Journalistin und Autorin

Journalistin und Autorin Roderich Kiesewetter ( CDU ): Bundestagsabgeordneter, Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Oberst a.D. der Bundeswehr

Bundestagsabgeordneter, Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Oberst a.D. der Frederik Pleitgen : Krisen- und Auslandskorrespondent bei CNN

Krisen- und Auslandskorrespondent bei Frank Sauer : Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München

"Maybrit Illner" gestern am 20. April 2023: Thema ist Ukraine

Das Thema "Großoffensive oder Endlos-Krieg – schafft die Ukraine die Wende?" nimmt auf die Berichte Bezug, dass das Land eine Frühjahrsoffensive plant. Bringt das Bewegung in den Ukraine-Konflikt, in dem sich die Front zuletzt kaum noch verschoben hat? Das ist nur eine der Fragen, die die Gäste bei "Maybrit Illner" am 20. April 2023 diskutierten.

Es ging aber auch um viele weitere Aspekte - unter anderem um die eigentlich geheimen Dokumente der USA, die an die Öffentlichkeit gelangt waren. Und auch die Rolle von Deutschland und der Zusammenhalt im Westen werden diskutiert. Am Freitag trifft sich in Ramstein die Ukraine-Kontaktgruppe - auch um über die Lieferung von Munition und Waffen zu sprechen.

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV und Live-Stream

Die Übertragung von "Maybrit Illner" lief gestern am 20. April 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF. Parallel wurde die Sendung auch online im Live-Stream auf der ZDF-Seite gezeigt.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Alle Folgen von "Maybrit Illner" stehen nach der Ausstrahlung in der Mediathek des ZDF bereit. Auch im Fernsehen gibt es eine Wiederholung der aktuellen "Maybrit Illner"-Sendung: am Freitag, 21. April 2023, ab 16 Uhr auf dem Sender phoenix.

"Maybrit Illner" 2023: Sendetermine im ZDF

"Maybrit Illner" ist meistens am Donnerstag ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen, auch wenn es zu Pausen oder Programmänderungen kommen kann. Das sind die nächsten Sendetermine:

20.04.2023, 22.15 Uhr

27.04.2023, 22.15 Uhr

04.05.2023, 22.15 Uhr

11.05.2023, 22.15 Uhr

25.05.2023, 22.15 Uhr

01.06.2023, 22.15 Uhr

