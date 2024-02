Tatort am Sonntag

vor 31 Min.

"Tatort" gestern aus München, 4. Februar: Lohnt sich "Das Wunderkind"?

Der Tatort heute (04.02.2024) aus München führt Batic und Leitmayr in eine Welt hinter Gittern: Sie müssen den Mord an einem Häftling in einer JVA aufklären. Lohnt sich "Das Wunderkind"?