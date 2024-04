Tatort heute aus München: "Schau mich an" im Schnellcheck

Im Tatort heute (07.04.2024) aus München werden Batic, Leitmayr und Kalli Hammermann mit einem bestialischen Foltermord und verstörender Brutalität im Internet konfrontiert. Lohnt sich "Schau mich an"?

heute aus . Der Krimi läuft am Sonntag (07.04.2024, 20.15 Uhr) im Ersten. Der neue Fall von Batic und Leitmayr befasst sich mit einem bestialischen und online inszenierten Foltermord an einer Frau in der bayerischen Landeshauptstadt. Das Ende bringt einen besonderen Moment für Kalli Hammermann.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (07.04.2024) aus München im Schnellcheck

In einem Abwasserkanal unter dem Münchner Hauptbahnhof finden Arbeiter einen weiblichen Torso. Bei ihren Ermittlungen stoßen Ivo Batic (Miroslav Nemec), Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Karl-Heinz "Kalli" Hammermann (Ferdinand Hofer) im Internet auf verstörende Gewaltvideos. Die Fälle scheinen miteinander in Verbindung zu stehen und schnell wird klar, dass es möglicherweise bald schon einen weiteren Mord geben könnte. Bei ihrer verzweifelten Suche nach dem Täter treffen die Kommissare auf eine erschreckende Welt von online zur Schau gestellten Taten – und geraten selber in Gefahr.

Der neue Fall des Münchner Tatort-Teams ist nichts für schwache Nerven. Foto: Linda Gschwentner, BR/Bavaria Fiction GmbH

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei " Schau mich an" heute einzuschalten?

Die Bilder, die sich das Münchner Team in ihren Ermittlungen ansehen müssen, sind nichts für schwache Nerven. Und auch für die Zuschauer ist der Tatort heute keine leichte Kost. Eine wehrlose Frau wird von einem maskierten Mann gefesselt und brutal gefoltert. Die fürchterlichen Videos werden online tausendfach angeklickt, geliket, gefeiert.

Regisseur und Drehbuch-Autor Christoph Stark wagt in der Folge einen schwierigen Spagat: Während die Fahnder in der ersten Hälfte einem Monster mit Maske hinterherjagen, zeichnet er den Verdächtigen später als verletzliches Opfer der Gesellschaft. Als einen psychisch Kranken, der immer nur enttäuscht wurde und den falschen Menschen vertraut. Dass die Leidensgeschichte des Täters so viel Raum bekommt, kann man durchaus irritierend finden, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Ein Meilenstein auf den letzten Metern: Leitmayr und Batic bieten Kalli, den sie von Anfang an geduzt haben, das wechselseitige Du an. Foto: Linda Gschwentner, BR/Bavaria Fiction GmbH

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus München

Ivo Batic : Miroslav Nemec

: Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Karl-Heinz "Kalli" Hammermann : Ferdinand Hofer

: Claudia Paulsen : Paulina Morisse

: Lukas Wagner: Sammy Scheuritzel

Lisa Berger : Aenne Schwarz

: Paul Reiser : Emil Vorbrugg

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Christoph Stark verantwortet Regie und Drehbuch bei "Tatort: Schau mich an". Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Batic und Leitmayr sind die Ermittler in München

Miroslav Nemec alias Ivo Batic und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr sind echtes Tatort-Urgestein. Seit 1991 ermittelt das Duo in München. Nur Ulrike Folkerts als Ludwigshafener Ermittlerin Lena Odenthal ist noch zwei Jahre länger im Dienst - hat aber in der Zeit deutlich weniger Fälle gehabt.

Bald ist jedoch Schluss. Nach langer Spekulation haben die altgedienten Münchner Kommissare ihren Ruhestand angekündigt.Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks sind für 2024 und 2025 noch weitere Filme verabredet - bevor sich die Kommissare nach dann 35 Jahren und glatt 100 Fällen vom Dienst verabschieden.

Batic und Leitmayr kennen sich in- und auswendig, sind mehr Freunde als Kollegen. Es wird gern gefrotzelt, beide sind auf einer Wellenlänge - allerdings nicht immer. Gelegentlich kann es auch mal laut werden zwischen den beiden. Beide sind alleinstehend, haben immer mal wieder weibliche Bekanntschaften, allerdings nie von Dauer.

Batic, gebürtiger Kroate und bei Pflegeeltern im Berchtesgadener Land aufgewachsen, ist leidenschaftlich und kann auch mal austeilen. Ungerechtigkeit und Ausländerhass bringen ihn schnell in Rage. Bei seinen Ermittlungen setzt er gern auf Bauchgefühl und Instinkt. Leitmayr ist ein Münchner Original, aufgewachsen im Glockenbachviertel, ein Grantler mit philosophischem Tiefsinn und ebenfalls starkem Gerechtigkeitsempfinden. Seit 2014 werden sie vom jungen Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann, genannt Kalli, unterstützt.

