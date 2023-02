Heute ist Valentinstag: Kuriose Bräuche weltweit und Anti-Valentinstags-Aktionen

Heute am Valentinstag gibt es weltweit interessante Bräuche – auch unter Freunden werden Geschenke verteilt und für Singles gibt es Anti-Valentinstags-Aktionen. In diesem Artikel finden Sie Infos rund um den 14. Februar.

Heute ist Valentinstag. Jedes Jahr am 14. Februar freuen sich vor allem die Blumenläden in Deutschland: Rund um den Valentinstag steigt der Umsatz um bis zu 200 Prozent. Doch warum verschenkt man eigentlich Blumen am Valentinstag und welche Bräuche werden weltweit am 14. Februar gepflegt? Hier die Antworten.

Wann war Valentinstag 2022?

Vergangenes Jahr fiel der Valentinstag auf einen Montag. In diesem Jahr wird der Valentinstag heute am Dienstag, 14. Februar 2023, gefeiert.

Ist Valentinstag ein Feiertag?

Der Valentinstag ist in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag. Bis 1969 wurde der Valentinstag noch als kirchlicher Feiertag gefeiert, da sich die Daten rund um den heiligen St. Valentin aber historisch nicht eindeutig belegen lassen, wurde der Termin aus dem römischen Kalender gestrichen.

Warum ist am 14.02. Valentinstag?

Der 14. Februar war lange ein kirchlicher Feiertag, der dem Heiligen Valentinus, einem römischen Priester, gewidmet war. Je nach Quelle ist auch von Valentin von Rom oder Bischof von Terni die Rede. Sie alle sind durch ihre Selbstlosigkeit in die Geschichte eingegangen. Der Bischof von Terni soll sich über den Befehl des Kaisers hinweggesetzt und Soldaten verheiratet haben. Aufgrunddessen soll er am 14. Februar 269 nach Christus hingerichtet worden sein. Im vierten Jahrhundert wurde zu Ehren von St. Valentin sogar eine Basilika in Rom errichtet. Sein Todestag wurde zwischen 469 und 1969 als kirchlicher Feiertag begangen.

Für wen ist der Valentinstag gedacht?

Der Valentinstag gilt als "Tag der Liebenden". Der Bischof von Terni soll nicht nur Soldaten verheiratet, sondern den Paaren auch Blumen geschenkt haben. Laut Überlieferungen soll der Brauch des Blumenschenkens unter Verliebten daher rühren. In Deutschland wurde der erste "Valentinsball" 1950 in München veranstaltet. Mit dem zeitgleichen wirtschaftlichen Aufschwung wurde in Deutschland aber gezielt Werbung der Blumenbranche rund um den Valentinstag eingesetzt. In England wurde der Valentinstag als Tag der Liebe bereits früher zelebriert. Im Jahr 1382 veröffentlichte der englische Dichter Geoffrey Chaucer das Gedicht "Parlament der Vögel", in dem darauf angespielt wird, dass jeder Vogel am Valentinstag seinen Partner sucht. Im 15. Jahrhundert wurden in England auch sogenannte "Valentinspaare" gebildet, die einander Geschenke machten.

Bräuche weltweit: Kann man den Valentinstag auch mit Freunden feiern?

Obwohl Valentinstag in Deutschland hauptsächlich als Fest für Verliebte gilt, ist das nicht überall auf der Welt so. In Japan beispielsweise sind am Valentinstag hauptsächlich die Frauen am Zug. Sie verschenken keine Blumen oder Karten, sondern Schokolade an Männer in ihrem Umfeld. Dabei wird zwischen "giri choco" und "honmei choco" unterschieden. "Giri" steht für Verpflichtung und wird am Valentinstag platonischen Freunden, den Kollegen oder sogar dem Chef geschenkt. Sie wird Menschen überreicht, denen man Anerkennung schuldet. "Honmei" bedeutet Favorit und wird deshalb dem Partner geschenkt oder dem Schwarm gegeben, um geheime Gefühle zu offenbaren.

In Finnland rückt die "Liebes-Komponente" des Valentinstags sogar in den Hintergrund. "Ystävänpäivä", der Tag der Freunde, wird der 14. Februar dort genannt. Freunde schenken sich untereinander Grußkarten, die teilweise sogar anonym vergeben werden – ähnlich wie beim Secret Valentine in den USA. Auch dort wird der Valentinstag nicht nur unter Paaren gefeiert – sogar Produkte für Haustiere werden angeboten.

Wie gratuliert man am Valentinstag?

Ein kurzes "Alles Liebe zum Valentinstag" ist sowohl beim Partner, als auch bei Freunden und Familie passend. Ansonsten bietet sich auch ein kurzer Spruch über WhatsApp an. Zum Beispiel: "Ich hoffe, dass mein Gruß gefällt: Du bedeutest mir die Welt!". Weitere Inspiration finden Sie hier:

15 Last-Minute-Geschenkideen zum Valentinstag

Für Unentschlossene haben wir hier eine Liste an Last-Minute-Geschenken, mit denen sich der Valentinstag ohne wenig Aufwand zu einem besonderen Tag gestalten lässt. Die meisten Geschenke gibt es in jedem Supermarkt – sie lassen sich also noch schnell auf dem Weg von der Arbeit nach Hause besorgen. Alle anderen Ideen erfordern zwar ein wenig Kreativität, lassen sich aber ebenfalls schnell umsetzen. Hier der Überblick:

Blumen

Alkohol

Süßigkeiten

Gemeinsame Erlebnisse: Einen Gutschein zum Escape-Room oder ein Dinner in the Dark – es gibt etliche gemeinsame Erlebnisse, die an Valentinstag verschenkt werden können.

verschenkt werden können. Selbstgeschriebener Brief: Einen Liebesbrief zu verfassen, ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Der Partner oder die Partnerin wird sich aber garantiert freuen.

Ausgehen (Kino- oder Restaurantbesuch)

Rollentausch: Übernehmen Sie jeweils die Aufgaben des Partners oder der Partnerin und lassen Sie den Abend gemeinsam ausklingen.

"10 Gründe warum ich dich liebe": Auf kleinen Zetteln werden Gründe aufgeschrieben, warum der Partner liebenswert ist. Diese werden entweder in der Wohnung versteckt oder im Glas gesammelt.

Ausgefallenes Dinner oder Frühstück

Gutscheine

Fotocollage: Wer keine Zeit mehr hat, um seine Fotos entwickeln zu lassen, kann die Sofortdruckgeräte in Drogeriemärkten nutzen und eine Fotocollage gemeinsamer Abenteuer erstellen.

Wohlfühlmomente schaffen: Ein gemeinsames Bad oder eine Massage am Valentinstag sind kleine Aufmerksamkeiten, die bestimmt für fröhliche Stimmung sorgen.

sind kleine Aufmerksamkeiten, die bestimmt für fröhliche Stimmung sorgen. Selbstgebackener Kuchen

Filmabend

Anti-Valentinstag: Wie feiern Singles den 14. Februar?

Wer frisch verlassen wurde oder schon länger Single ist, hat es besonders am 14. Februar oft nicht leicht. Viele Aktionen und Angebote drehen sich am Valentinstag nur um Verliebte. Doch auch Anti-Valentinstags-Aktionen sind groß im Kommen. In diesem Jahr bietet ein Zoo in den USA schon zum vierten Mal die "Cry me a Cockroach"-Aktion an. Die Idee: Der Zoo von San Antonio in Texas bietet Singles in den Wochen vor dem Valentinstag die Möglichkeit, Kakerlaken verfüttern zu lassen, die nach der Ex-Partnerin oder dem Ex-Partner benannt sind. Kostenpunkt: zehn Dollar.

Im vergangenen Jahr haben über 8000 Menschen aus den USA und mehr als 30 Ländern weltweit an der Aktion teilgenommen. Der Zoo hat so über 80.000 Dollar eingenommen und das Geld in Futter und Tierschutz investiert. Während im vergangenen Jahr vor allem Jakob- und Jessica-Kakerlaken verfüttert wurden, mussten diesmal Michael und Emily besonders oft dran glauben. Übrigens: Nicht nur Kakerlaken, sondern auch Ratten oder Salatköpfe können für 25 Dollar an die Zootiere verfüttert werden. Mit einer rosaroten Valentinstagskarte wird die oder der Ex dann über die Aktion informiert. Wer seinen persönlichen Anti-Valentinstag länger genießen möchte, kann für 150 Dollar auch ein Video von der Fütterung buchen.

Anti-Valentinstags-Aktionen gibt es nicht nur in den USA. Besonders in London ist die "Anti-Valentine´s-Day-Party" ein feststehender Begriff. Singles und Valentinstagsmuffel haben die Wahl zwischen Vampir-Partys, Maskenbällen und blutigen Gangster-Partys mit dem Valentinstag-Massaker als Motto. Aber auch in anderen Ländern gibt es Aktionen und Programme für Singles am Valentinstag.