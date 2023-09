Blick hinter die Kulissen: Auf einen Kaffee mit München-Korrespondent Uli Bachmeier

Bei "Auf einen Kaffee mit..." spricht Korrespondent Uli Bachmeier über seine Arbeit. Und verrät, wie der bayerische Landtag hinter verschlossenen Türen tickt.

Ein Eichhörnchenprinzip – so nennt Landtagskorrespondent Uli Bachmeier seine Tätigkeit im Parlament. Dort sitzt er nicht nur Sitzungen ab, sondern konfrontiert die Abgeordneten auch mal nach Feierabend auf dem Gang mit seinen Fragen.

Bei einem Kaffee erzählt Bachmeier im Podcast unserer Redaktion, wie er aus Söder und Co. exklusive Nachrichten herauslockt. Nach 20 Jahren im bayerischen Landtag hat er einige Anekdoten auf Lager und spricht darüber, wie sich seine Arbeit durch soziale Medien in dieser Zeit verändert hat. Ob er die Arbeit im Landtag in seinem Ruhestand vermissen wird, verrät er in der neuen Folge des Podcasts "Auf einen Kaffee mit...".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Podcast „Auf einen Kaffee mit…“ bei Spotify und Apple Podcasts

Das Gespräch mit Uli Bachmeier können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Übersicht über bekannte Anbieter finden Sie hier:

Felix Gnoyke, Laura Mielke und Celine Theiss sprechen in unserem neuen Podcast "Auf einen Kaffee mit …" mit Mitgliedern unserer Redaktion über deren Arbeit. Seit dem 1. August erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge.