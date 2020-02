06.02.2020

Ursula Fusco hilft Augsburgern in Wohnungsnot

Ursula Fusco leitet das städtische Wohnbüro in Augsburg, das am Mittleren Lech im Jakobsstift zu finden ist.

Eine Wohnung zu finden, ist auch in Augsburg schwer geworden. Das trifft manche Menschen besonders hart. Wie das städtische Wohnbüro sie unterstützt.

Von Ida König

Eine Rentnerin, die kurz vor der Zwangsräumung steht, eine alleinerziehende Mutter, die dringend eine größere Wohnung braucht oder eine junge Schwangere, die von Couch zu Couch zieht: Mit diesen Schicksalen hat Ursula Fusco jeden Tag zu tun. Sie leitet das Wohnbüro der Stadt Augsburg und unterstützt Menschen, die alleine keine Chance haben, eine Wohnung für sich zu finden.

Jetzt die neue Folge des Podcasts "Augsburg, meine Stadt" hören

"Viele suchen schon seit Monaten erfolglos nach einer Wohnung, bevor sie zu uns kommen", erzählt Fusco in der neuen Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt". Wer dann aber seinen Stolz oder seine Angst überwunden hat und sich helfen lässt, kann über das Wohnbüro häufig eine neue Bleibe für sich finden.

Auch eine junge Frau, die aktuell über das Wohnbüro nach einer Mietwohnung für sich und ihr ungeborenes Kind sucht, kommt in unserem Podcast zu Wort und erzählt, wie sie im Moment lebt und was sie bei Wohnungsbesichtigungen erlebt hat.

In vielen Fällen hat die Arbeit des Wohnbüros Erfolg - es gibt aber auch Härtefälle, in denen Wohnungssuchende zuerst andere Dinge in Ordnung bringen müssen, bevor sie eine Chance auf eine neue Wohnung haben. Welche das sind und wer es besonders schwer hat, erzählt Fusco im Podcast. Außerdem verrät sie, welche Fehler Menschen bei Wohnungsbesichtigungen machen - und wie Vermieter mit dem Wohnbüro zusammenarbeiten können.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" auf Spotify, iTunes und Co.

Den Podcast "Augsburg, meine Stadt" finden Sie bei Spotify, iTunes – und überall sonst, wo es Podcasts gibt.

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.

