Darf eine Pfarrerin fluchen und feiern, Frau Krauße?

Sie wünscht sich eine modernere Kirche: Im Podcast erzählt eine angehende Pfarrerin, dass sie manchmal an Gott zweifelt und wie sie junge Menschen erreichen will.

Sie ist 30 Jahre alt – und möchte Pfarrerin werden. Warum wählt Barbara Krauße diesen ungewöhnlichen Beruf? In welchen Momenten zweifelt sie an ihrem Glauben? Und wie schwierig ist die Partnersuche für eine angehende Pfarrerin? Darüber spricht Krauße in einer neuen Folge unseres Podcasts " Augsburg, meine Stadt".

Glaube, Liebe, Weihnachten: Angehende Pfarrerin im Podcast

Die Friedbergerin absolviert zur Zeit eine Ausbildung zur Pfarrerin – das sogenannte Vikariat. Im Gespräch mit Axel Hechelmann sagt Krauße, wie ihr Berufsalltag in der Kirche Heilig Kreuz im Augsburger Domviertel aussieht, warum sie Taufen besonders gerne mag und wie sie bei Hochzeiten die richtigen Worte findet.

Außerdem spricht Krauße über Zweifel an der Kirche und an Gott, über die schwere Corona-Erkrankung ihres Vaters und über ihre Vorfreude auf Weihnachten.

Die Vikarin räumt zudem mit Mythen rund um den Beruf der Pfarrerin auf: Dürfen Geistliche Alkohol trinken, Feiern oder Fluchen? Und auf was achtet eine angehende Pfarrerin beim Dating?

"Augsburg, meine Stadt" auf Spotify, Apple Podcasts und Co. hören

Das Gespräch mit Barbara Krauße können Sie sich auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern anhören.

Außerdem empfehlen wir Ihnen unsere Podcast-Folge mit Josef Wagner. Der angehende Priester erzählte vor einem Jahr im Podcast, warum er katholischer Priester werden will und wie er mit Zölibat und Kirchenkritik umgeht. Die Episode können Sie sich hier anhören.

Und: Kennen Sie schon unseren Glaubenspodcast "Über Gott und die Welt"? In dem Format geht es um die großen Fragen des Lebens: Was macht Hoffnung? Warum braucht es Kirche überhaupt? Schuften wir uns zu Tode? Die Podcast-Serie können Sie sich hier anhören.

Sie haben eine Frage, Kritik oder Anmerkungen zu unseren Podcasts? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de.

