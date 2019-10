vor 1 Min.

Brexit-Abstimmung im Unterhaus im Live-Stream sehen: So funktioniert's

Boris Johnson will am Samstag den Brexit-Deal durch das britische Unterhaus bringen. Die Debatte und die Abstimmung im Parlament lassen sich live im Stream sehen.

Mit der Brexit-Abstimmung am Samstag im britischen Unterhaus wird sich entscheiden, ob Großbritannien den Termin am 31. Oktober tatsächlich einhalten kann. Wer live bei der Debatte dabei sein möchte, hat die Gelegenheit dazu: Sie wird genau wie die abschließende Abstimmung in einem kostenlosen Live-Stream übertragen. In diesem Artikel bekommen Sie die Informationen zur Übertragung.

Eines steht jetzt schon fest: Premierminister Boris Johnson muss sich auf eine hitzige Debatte einstellen. Am Donnerstag ist zwar ein neuer Deal mit der EU gelungen - in Großbritannien gibt es aber Widerstand dagegen.

Die nordirische DUP lehnt das Abkommen ab, da sie unter anderem die Vereinbarungen zum Zoll nicht unterstützt. Auch Labour-Chef Jeremy Corbyn kritisierte den Deal mit der EU, der einem Ausverkauf gleichkomme. Wann genau vereinbart wurde, können Sie hier nachlesen: Das sind die wichtigsten Punkte im neuen Brexit-Deal mit der EU.

Wie lassen sich Debatte und Abstimmung über den Deal im Live-Stream online verfolgen? Hier die Infos zur Übertragung:

Brexit-Abstimmung live im Online-Stream: Um welche Uhrzeit beginnt die Debatte im britischen Parlament?

Zum ersten Mal seit 37 Jahren wird das britische Parlament an einem Samstag zusammenkommen. Wie der Tory-Abgeordnete Jacob Rees-Mogg mitteilte, beginnt die Sitzung um 9.30 Uhr.

Boris Johnson wird den geschlossenen Deal mit der EU dann erst einmal vorstellen und dafür werben. Es wird mit einer Debatte von mindestens 90 Minuten gerechnet. Am Ende steht dann die Abstimmung über das Abkommen.

Da der britische Premierminister keine Mehrheit mehr im Unterhaus besitzt und er auf die Stimmen der Opposition angewiesen ist, könnte der Deal durchaus noch scheitern. Dann müsste Boris Johnson eine weitere Verschiebung des Termins beantragen. Einen Brexit ohne Deal hatte das Parlament nämlich durch ein Gesetz ausgeschlossen. Wenn das Parlament für den Deal mit der EU stimmt, steht dem Brexit am 31. Oktober 2019 hingegen nichts mehr im Weg.

Live-Stream zur Brexit-Debatte und zur Abstimmung im Unterhaus von Großbritannien am Samstag, 19. Oktober 2019

Die Debatten im britischen Unterhaus werden generell für die Öffentlichkeit im Live-Stream übertragen - und zwar hier auf der offiziellen Website parliamentlive.tv.

Wenn Sie den Online-Stream verpassen, können Sie sich die Abstimmung über den Brexit-Deal im britischen Parlament nachträglich anschauen. Auf derselben Website lassen sich die Debatten nämlich nachträglich als Video aufrufen. (sge)

