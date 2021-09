Wahlkreis Hannover-Land II: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Hannover-Land II mit den Städten Seelze, Sehnde und Springe.

Zur Bundestagswahl 2021 am Sonntag, 26. September, haben auch die wahlberechtigten Bürger im Wahlkreis Hannover-Land II die Möglichkeit, die Politik der nächsten vier Jahre mitzubestimmen. Hannover-Land II hat die Wahlkreisnummer 47 und beinhaltet unter anderem Städte wie Gehrden, Hemmingen und Springe. In diesem Artikel finden Sie am Wahlabend alle Ergebnisse für den Wahlkreis Hannover-Land II.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Hannover-Land II

Damit jeder Wahlkreis etwa gleich viele wahlberechtigte Personen beinhaltet, wird Deutschland in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Seit Dezember 2020 steht fest, dass die Bundestagswahl 2021 am 26. September stattfindet. In §16 des Bundeswahlgesetzes ist festgehalten, dass ein Wahltag entweder ein Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag sein soll, um zu gewährleisten, dass möglichst viele Menschen zur Wahl gehen. Die Wahllokale haben wie üblich zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet.

In unseren Datencenter finden Sie am Sonntagabend, 26. September 2021, die aktuellen Ergebnisse im Wahlkreis Hannover-Land II zur Bundestagswahl 2021.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 47 Hannover-Land II mit Seelze, Sehnde und Springe

Der Wahlkreis Hannover-Land II liegt in Niedersachsen und beinhaltet einige große Städte und Gemeinden aus dem Umkreis Hannover - zum Beispiel die Stadt Seelze. Hier sehen Sie die Städte und Gemeinden aufgelistet:

Von der Region Hannover

die Gemeinden Stadt Barsinghausen , Stadt Gehrden , Stadt Hemmingen , Stadt Laatzen , Stadt Lehrte , Stadt Pattensen , Stadt Ronnenberg , Stadt Seelze , Stadt Sehnde , Stadt Springe , Uetze , Wennigsen (Deister)

Die übrigen Gemeinden in der Region Hannover wählen im Wahlkreis Stadt Hannover I, im Wahlkreis Stadt Hannover II oder im Wahlkreis Hannover-Land I.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Hannover-Land II der vergangenen Wahl

188.495 Wähler haben bei der vergangenen Bundestagswahl im Hannover-Land II teilgenommen. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 78,6 Prozent.

Bei der vergangenen Bundestagswahl im Jahr 2017 hat sich Matthias Miersch von der SPD (37,0 Prozent der Erststimmen) als Direktkandidat durchgesetzt. An zweiter Stelle landete Maria Franziska Flachsbarth mit 35,2 Prozent der Stimmenanteile. Hier finden Sie die genannten Ergebnisse und weitere Direktkandidaten im Überblick:

Direktkandidat/-kandidatin Partei Erststimmen in Prozent (2017) Gerhard Posywio Piraten 0,9 Beate Julitta Lange Freie Wähler 0,9 Jessica Kaußen Die Linke 5,4 Harald Klotz FDP 5,4 Roland Christoph Panter Grüne 5,7 Sabine Ehrke AfD 9,4 Maria Flachsbarth CDU 35,2 Matthias Miersch SPD 37,0

CDU, SPD und die AfD erhielten bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Hannover-Land II die höchste Anzahl an Zweitstimmen. Hier sehen Sie die Zweitstimmen im Jahr 2017 im Überblick:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 47 (2017) Zweitstimmen Niedersachsen (2017) CDU 31,5 Prozent 34,9 Prozent SPD 29,5 Prozent 27,4 Prozent FDP 9,6 Prozent 9,3 Prozent Grüne 8,7 Prozent 8,7 Prozent Die Linke 6,6 Prozent 7,0 Prozent AfD 10,4 Prozent 9,1 Prozent Sonstige 3,7 Prozent 3,6 Prozent

