Wahlkreis Mansfeld: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Am Tag der Bundestagswahl 2021 sehen Sie hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Mansfeld mit Sangerhausen und Lutherstadt Eisleben.

Der Landkreis Mansfeld-Südharz liegt in Sachsen-Anhalt und bildet zusammen mit dreizehn Städten und Gemeinden aus dem Saalekreis den Wahlkreis Mansfeld mit der Nummer 74. Am Sonntag, 26. September 2021, kann die Politik der nächsten vier Jahre durch die Bundestagswahl 2021 neu bestimmt werden. Hier finden Sie am Wahlabend die Ergebnisse für den Wahlkreis Mansfeld. Am Ende des Artikels finden Sie auch die Bundestagswahl-Ergebnisse aus dem Jahr 2017, damit Sie die aktuellen Ergebnisse vergleichen können.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Mansfeld

Mehr als 60,4 Millionen Menschen in Deutschland können in 299 Wahlkreisen zwischen 8 und 18 Uhr im Wahllokal wählen. Selbstverständlich kann die Stimme auch per Briefwahl abgegeben werden - wie bei jeder Bundestagswahl seit der Einführung der Briefwahl im Jahr 1957. Seitdem stieg die Zahl der Bürger, die per Briefwahl wählen, stetig.

Über unser Datencenter erhalten Sie am Wahlabend an dieser Stelle im Artikel die Ergebnisse für die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Mansfeld:

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 74 Mansfeld mit Sangerhausen und Lutherstadt Eisleben

Alle Gemeinden und Städte des Landkreises Mansfeld-Südharz gehören zum Bundestagswahlkreis Mansfeld. Im Landkreis leben 133.690 Einwohner und Einwohnerinnen. Auch einige Gemeinden und Städte aus dem Saarlandkreis wählen im Wahlkreis 74. Hier sehen Sie den Überblick:

Landkreis Mansfeld-Südharz

Allstedt

Arnstein

Gerbstedt

Hettstedt

Lutherstadt Eisleben

Mansfeld

Sangerhausen

Seegebiet Mansfelder Land

Südharz

Verbandsgemeinde Goldene Aue

Berga

Brücken-Hackpfüffel

Edersleben

Kelbra ( Kyffhäuser )

) Wallhausen

Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra

Ahlsdorf

Benndorf

Blankenheim

Bornstedt

Helbra

Hergisdorf

Klostermansfeld

Wimmelburg

Vom Saalekreis

Bad Lauchstädt

Merseburg

Mücheln (Geiseltal)

Querfurt

Salzatal

Teutschenthal

Wettin-Löbejün

Verbandsgemeinde Weida-Land

Barnstädt

Farnstädt

Nemsdorf-Göhrendorf

Obhausen

Schraplau

Steigra

Die übrigen Gemeinden im Saalekreis wählen im Wahlkreis Wahlkreis Halle und im Wahlkreis Burgenland – Saalekreis.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Mansfeld der vergangenen Wahl

2017 haben die Bürger im Wahlkreis 74 Torsten Schweiger von der CDU als Direktekandidaten in den Bundestag gewählt. Er erhielt 31,0 Prozent der Erststimmen. Im Wahlkreis waren vor vier Jahren 207.103 Menschen wahlberechtigt. 67,7 Prozent davon haben ihr Wahlrecht genutzt.

Die Zweitstimmen gelten - anders als die Erststimme - nicht einem Kandidaten, sondern einer gesamten Partei. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze stehen ihr im Parlament zu. Bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 erhielt die CDU die meisten Zweiststimmen. Hier der Überblick:

Partei Zweitstimmen Wahlkreis 74 (2017) Zweitstimmen Sachsen-Anhalt (2017) CDU 28,8 Prozent 30,3 Prozent SPD 14,4 Prozent 15,2 Prozent FDP 8,1 Prozent 7,8 Prozent Grüne 2,4 Prozent 3,7 Prozent Die Linke 17,3 Prozent 17,7 Prozent AfD 23,9 Prozent 19,6 Prozent Sonstige 5,1 Prozent 5,7 Prozent

