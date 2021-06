Wie stark bremst der Curevac-Rückschlag die deutsche Impfkampagne aus?

Der Curevac-Impfstoff ist weniger wirksam als erhofft. Damit könnte ein Hoffnungsträger auf dem Weg zum Ende der Pandemie wegfallen.

Neue Daten zum Corona-Impfstoff der Tübinger Pharmafirma Curevac sorgen für Enttäuschung. Wir erklären die Hintergründe – und sagen, was der Rückschlag für die deutsche Impfkampagne bedeutet.

Wie wirksam ist der Curevac-Impfstoff?

Der Impfstoffkandidat von Curevac schützt nach einer Zwischenanalyse des Unternehmens nur mit einer Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung jeglichen Schweregrades. Er entspreche damit nicht den vorgegebenen Erfolgskriterien. Von Curevac-Vorstandschef Franz-Werner Haas hieß es in dem Schreiben, die endgültige Wirksamkeit könne sich noch verändern.

In welcher Phase des Zulassungsverfahrens befindet sich der Curevac-Impfstoff?

Bereits seit Dezember – dem Monat, in dem Biontech/Pfizer seine Zulassung erhielt und die deutsche Impfkampagne begann – erprobt Curevac seinen Impfstoff in der letzten Studienphase. Dabei sammelt das Unternehmen Daten über die Wirksamkeit und Nebenwirkungen des Vakzins. Die Ergebnisse dieser sogenannten 2b/3-Phase sind entscheidend für die Zulassung. Ob und wann der Impfstoff mit den aktuellen Werten eine Freigabe von den Zulassungsbehörden bekommen könnte, ist bislang unklar. Noch vor Kurzem war von einer möglichen Zulassung noch in diesem Quartal die Rede.

Warum war der Curevac-Impfstoff ein Hoffnungsträger?

Der Curevac-Impfstoffkandidat der Tübinger Firma basiert auf der sogenannten mRNA-Technologie, genauso wie die Vakzine von Biontech und Moderna. Diese verfügen laut dem Robert-Koch-Institut über eine Wirksamkeit von etwa 95 Prozent. Mit 47 Prozent bleiben die Ergebnisse des Curevac-Impfstoffs deutlich dahinter zurück. Curevac weist in seiner Stellungnahme jedoch auf die "bislang beispiellose Umgebung mit mindestens 13 Varianten" hin, in der die Studie durchgeführt wird.

Was bedeutet der Curevac-Rückschlag für die deutsche Impfkampagne?

Die Auswirkungen der schlechten Zwischenergebnisse von Curevac sind mäßig, denn derzeit sind die Dosen des Unternehmens ohnehin nicht für die Impfkampagne eingeplant. In den aktuellen öffentlichen Prognosen der Bundesregierung ist Curevac nicht als Impfstoff-Lieferant aufgeführt. Doch eine Recherche in einem Internet-Archiv zeigt: Noch Anfang Mai erwartete die Bundesregierung 24,5 Millionen Impfdosen der Tübinger Firma – vorbehaltlich der Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA). Datiert ist das entsprechende Dokument auf den 22. März. Mitte Mai war Curevac dann von der entsprechenden Liste verschwunden.

Wie groß war der erhoffte Anteil von Curevac an den Impfstofflieferungen?

Aktuell erwartet die Bundesregierung insgesamt 290 Millionen Impfstoffdosen bis zum Jahresende, die bereits gelieferten eingeschlossen. In der aktuellen Prognose vom 12. Mai heißt es jedoch, dass diese Zahlen unsicher und Änderungen nicht ungewöhnlich seien. Es entfallen 119 Millionen Dosen auf Biontech, mindestens 78 Millionen auf Moderna, 56,3 Millionen auf AstraZeneca und 36,7 Millionen auf Johnson & Johnson. Setzt man die ursprünglich erhofften 24,5 Millionen Curevac-Dosen dazu ins Verhältnis, entsprachen sie gut acht Prozent der mittlerweile erwarteten Menge an Impfdosen für das Jahr 2021.

Was passiert mit dem Steuergeld, das der Bund in Curevac gesteckt hat?

Der Bund hat Curevac und andere Hersteller mit viel Geld unterstützt. Bei dem Tübinger Unternehmen wurde er sogar Miteigentümer und erwarb im Juni 2020 knapp ein Viertel des Unternehmens als Aktienpaket im Wert von 300 Millionen Euro. Nach dem Börsengang stiegen Wertpapiere zunächst deutlich im Wert, ein zunächst gutes Geschäft für den Bund. Nachdem das Unternehmen am Mittwochabend die Nachricht über die geringe Wirksamkeit verbreitet hatte, brach die Aktie jedoch zum Börsenstart am Donnerstagmorgen um etwa die Hälfte ein. Zudem hat der Bund 252 Millionen Euro Fördergelder an Curevac gezahlt - zurückgezahlt werden müssen diese nicht.

Wie wahrscheinlich ist eine Zulassung jetzt noch?

Ob Curevac noch eine Zulassung für den Impfstoff erhalten kann, ist unklar. Die Weltgesundheitsorganisation und die US-amerikanische Zulassungsbehörde setzen eine Minimal-Wirksamkeit von 50 Prozent voraus. Curavac liegt mit 47 Prozent unter diesem Wert. Jedoch heißt es von dem Unternehmen, dass sich die Wirksamkeit bis zur Beendigung der Zulassungsstudie noch ändern könne.

