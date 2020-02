Das Sterbehilfe-Urteil gibt Schwerkranken die Würde zurück

Lieber Herr Stefan H.,



nicht nur lesen sondern auch verstehen. Ihre Fragen sind ohne jegliche Grundlage. Der Kommentar zielt darauf ab, dass Schwerstkranken die Möglichkeit gegeben werden muss, sich für den Freitod zu entscheiden. Es geht auch klar daraus hervor, dass jetzt der Bundestag das Gesetz überarbeitet.

Ihre Frage 1? Wo steht im Kommentar oder in dem Artikel des BGH, dass ein Fremder töten muss???? Ich finde hier nichts.

Frage 2? Auch dazu kann der Gesetzgeber klare Formulierungen als Grundlage bringen. Z. B. dass 2 unabhängige Mediziner die Erkrankung als nicht heilbar ist und tödlich enden wird. Offensichtlich haben Sie noch nie einen schwerkranken Menschen bis zum Ende begleitet, sonst würden Sie verstehen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt das Leben absolut unerträglich geworden ist. Ich habe dies schon einige Male erlebt, und dabei auch feststellen müssen, dass der Wunsch einschlafen zu dürfen immer am Ende stand. Dabei ging es um einige Tage bzw. max. 2 Wochen, wo nur noch Schmerzen und körperlicher Verfall vorherrschten.

Frage 3: Glauben Sie allen Ernstes, dass es für die Angehörigen leichter ist, wenn der Sterbende noch tagelang sich vor Schmerzen krümmt, jammert und weint, weil er es samt Schmerzmitteln nicht mehr aushält. Und das in dem Wissen, dass es dem Ende entgegen geht. Glauben Sie wirklich, dass dann 1 oder 2 Wochen mehr, den Schmerz des Abschieds leichter macht. Ich denke es ist eher das Gegenteil der Fall.

Und der BGH hat nur entschieden, dass das Gesetz so nicht umsetzbar ist mit einem generellen Verbot. Jetzt ist der Gesetzgeber eben verpflichtet, das Gesetz so umzusetzen, dass wenn es einen berechtigten Wunsch gibt, der Arzt ein Medikament verschreiben darf und der Patient, dann selber entscheiden kann, wann er davon Gebrauch macht.

