FDP will Steuerzahler um 20 Milliarden Euro entlasten

Exklusiv Der Bundestagsantrag würde Familien laut Beispielrechnungen um 1200 Euro im Jahr entlasten – alleinstehende Altenpflegerin um 260 Euro.

Von Christian Grimm

Die FDP möchte mit einem Antrag im Bundestag die Bürger um jährlich 20 Milliarden Euro entlasten. „Die FDP-Fraktion will, dass alle Arbeitnehmer weniger Einkommensteuer zahlen müssen“, sagte der stellvertretende Fraktionschef Christian Dürr unserer Redaktion. Laut dem Gesetzentwurf, über den der Bundestag an diesem Freitag abstimmen soll, müssten Alleinstehende und Familien hunderte Euro weniger an den Staat abführen.

Wie der Wirtschaftsprofessor der TU Kaiserslautern, Frank Hechtner, im Auftrag der FDP errechnet hat, müsste eine alleinstehende Altenpflegerin ohne Kinder mit einem jährlichen Bruttoeinkommen von 35.000 Euro 263 Euro weniger Einkommensteuer pro Jahr zahlen. Ein Gymnasiallehrer mit einem Kind, der ohne Frau lebt und 60.000 Euro im Jahr verdient, würde um 1051 Euro entlastet. Und eine Familie mit zwei Kindern und einem Haushaltseinkommen von 100.000 Euro hätte 1197 Euro pro Jahr mehr.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar: Es ist Zeit, endlich die Steuern zu senken

