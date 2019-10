vor 54 Min.

Großbritannien: Boris Johnson liegt in den Umfragen vorn

Umfragen in Großbritannien sehen Premier Boris Johnson vorn.

Umfragen vor der Neuwahl in Großbritannien sehen Boris Johnson und seine konservative Partei vorne. Der Premier könnte für den Brexit gestärkt werden.

Premierminister Boris Johnson wird laut Umfragen wohl gestärkt aus der Neuwahl in Großbritannien hervorgehen. Am Dienstag hatte er im britischen Parlament seine Pläne für eine Neuwahl durchgesetzt. Die Labour-Partei stimmte nach langem Widerstand zu, da ein No-Deal-Brexit vom Tisch sei. Damit wählen die Briten am 12. Dezember ein neues Parlament.

Für Boris Johnson ist die Neuwahl wichtig, da er aktuell keine Mehrheit im britischen Parlament besitzt. Dadurch war es ihm auch nicht gelungen, den neuen Brexit-Deal durchzusetzen, den er mit der EU ausgehandelt hatte. Die Frist für den EU-Auftritt wurde mittlerweile auf Ende Januar verschoben - eigentlich wollte Johnson ihn bis zum 31. Oktober durchsetzen.

Damit es bis Ende Januar wirklich mit dem Brexit klappt, hofft Johnson auf ein gutes Ergebnis bei der Neuwahl in Großbriannien. Hier ein Überblick über aktuelle Umfragen.

Umfragen zur Neuwahl in Großbritannien: Boris Johnson und konservative Partei in Wahlumfragen vorn

Die Seite BritainElects fasst den Durchschnitt der aktuellen Umfragen in Großbritannien bereinigt zusammen. Aktuell schneiden die Parteien in den Wahlumfragen demnach so ab (Stand: 30. Oktober 2019):

Konservative Partei: 35,1 Prozent

Labour: 25,4 Prozent

Liberal Democrats : 18,1 Prozent

: 18,1 Prozent Brexit Party: 11,3 Prozent

Party: 11,3 Prozent Green Party: 4,0 Prozent

Andere Parteien: 6,0 Prozent

Umfrage: Menschen in Großbritannien wünschen sich Boris Johnson als Premierminister

Es gibt in Großbritannien auch regelmäßig Umfragen dazu, welchen Premierminister sich die Briten wünschen. Auch in diesen Wahlumfragen liegt Boris Johnson vorne.

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov vom 21. Oktober 2019 lag Boris Johnson mit 43 Prozent deutlich vor Labour-Chef Jeremy Corbyn. Der kam nämlich nur auf 20 Prozent Zustimmung.

Der altlinke Oppositionschef Corbyn schreckt viele moderate Briten ab und hat sich zur Enttäuschung der Pro-Europäer auch in der Brexit-Frage nie klar positioniert, sondern will das Ergebnis des EU-Referendums respektieren. Austritt ja, aber bitte geregelt mit Abkommen.

