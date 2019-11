Grüne werfen Scheuer Wortbruch bei Lkw-Maut vor

wenn es nicht so Traurig währe !!! ist es zum lachen !!! aber eins muss man dem Herren Minister Scheurer schon lassen , er lässt kein Fettnäpfchen aus um sich in Selbstdarstellung zu Ruinieren !!! null Problem nach der nächsten Wahl ist er sowieso weg vom Fenster , denn ein Überlegt Handelnder Herr Söder wird ihn einfach eliminieren . und wie sagte schon ein Herr Wowereit , das ist gut so

