vor 19 Min.

Hausärzte machen wegen Corona-Impfungen Druck auf Spahn

Exklusiv Der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, sagt: "Seit Wochen stehen Hausärztinnen und Hausärzte in den Startlöchern."

Angesichts des schleppenden Verlaufs der Corona-Impfungen in Deutschland machen die Hausärzte Druck auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. „Alle drei derzeit in Deutschland verfügbaren Impfstoffe sind, anders als zunächst angenommen, für Hausärztinnen und Hausärzte händelbar und können in den Praxen verimpft werden“, sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, unserer Redaktion. Weigeldt reagierte damit auch auf Berichte, wonach die Regierung die Corona-Impfungen stärker auf die Hausärzte verlagern will. „In entsprechende Überlegungen des Bundesgesundheitsministeriums, über die die Presse berichtet, wurde der Deutsche Hausärzteverband bislang nicht eingebunden“, erklärte Weigeldt.

Laut Robert-Koch-Institut liegt die Impfquote in Deutschland bei nur zwei Prozent für vollständig Geimpfte sowie bei knapp vier Prozent bei den erstmals Geimpften (Stand 17. Februar). Im Gespräch mit unserer Redaktion bekräftige Weigeldt die Bereitschaft seiner Kolleginnen und Kollegen, in ihren Praxen zu impfen und so das Impfgeschehen zu beschleunigen. „Seit Wochen stehen Hausärztinnen und Hausärzte in den Startlöchern, seit Wochen signalisieren wir der Politik: Wir sind zum Impfen in unseren Praxen bereit“, sagte er. Impfen sei seit jeher eine hausärztliche Basisaufgabe, „nicht umsonst sind mehr als 20 Millionen Grippeimpfdosen in diesem Winter hauptsächlich und völlig reibungslos in Hausarztpraxen verimpft worden“.

Hausärzteverband über Corona-Impfungen: "Müssen Tempo machen!"

Vielen gerade älteren Menschen, die den Weg ins Impfzentrum allein nicht bewältigen könnten oder sich vor der dortigen Anonymität und Bürokratie fürchten würden, könne in dem ihnen vertrauten Umfeld der hausärztlichen Praxis der dringend benötigte Schutz geboten und die Impfskepsis genommen werden, erklärte Weigeldt. „Die Erfahrung, die wir aktuell etwa mit Modellprojekten wie in Mecklenburg-Vorpommern machen, wo bereits in Hausarztpraxen geimpft wird, lehrt: Dort, wo Hausärztinnen und Hausärzte aktiv eingebunden sind, sind in der Regel auch die Ergebnisse besser. Nach dem schleppenden Impfstart müssen wir nun endlich vorankommen und Tempo machen! “

Laut Business Insider arbeitet die Bundesregierung an einem Konzept, mit dem Corona-Impfungen bereits ab April in den rund 100.000 Arztpraxen in Deutschland möglich sein sollen. Weigeldt zeigte sich erstaunt, „dass die Regierung bei ihren aktuellen Impf-Planungen offenbar wieder einmal glaubt, auf unsere Expertise verzichten zu können“. Für ein tragfähiges Impfkonzept sei die Kompetenz derer, die es am Ende in der Praxis umsetzen sollen, unverzichtbar. „Wir erwarten von der Politik, dass sie nun endlich mit uns spricht und auch die Rahmenbedingungen regelt“, betonte der Bundesvorsitzende. Offen sei etwa, wie der Impfstoff in die Praxen komme.

Corona-Impfung: Wie erfahren Patienten, dass sie an der Reihe sind?

Auch sei nicht geklärt, wie Patientinnen und Patienten überhaupt davon erfahren, dass sie an der Reihe sind, kritisierte Weigeldt. „Hierzu haben wir schon im vergangenen Jahr gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium angeregt, die Einladungen zum Impfen von den Krankenkassen verschicken zu lassen.“ Den Kassen seien die Versicherten bekannt, sie verfügten über alle nötigen Daten. „Doch stattdessen tritt das Bundesgesundheitsministerium weiterhin mit der absurden Forderung an die Hausarztpraxen heran, diese sollten Impfberechtigungen per Attest ausstellen.“

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen