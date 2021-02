Joe Biden als moralische Instanz: Berlin kann sich nicht vor Fragen drücken

US-Präsident Joe Biden macht wieder einmal klar: Er setzt auf Bündnisse. Doch die Regierung in Berlin sollte sich darauf gefasst machen: Es kommen härtere Tage.

Joe Biden war schon oft Ehrengast bei der Münchner Sicherheitskonferenz – in den vergangenen Jahren sogar als lebender Beweis, dass trotz Trump ein besseres Amerika vorstellbar blieb. Beifall war dem Präsidenten Biden also sicher, als er die Konferenzgäste nun per Video beehrte. Und natürlich hat er dabei vieles gesagt, was seinem Vorgänger nie über die Lippen gekommen wäre: dass Europa, speziell Deutschland, zählt. Dass Staaten gemeinsam stärker sind als alleine, gerade wenn es um die Pandemie geht oder den Klimawandel.

Gerade die Regierung in Berlin wird sich von Joe Biden bald unbequeme Fragen anhören müssen

Doch sollten wir uns vom weichen Anfang nicht täuschen lassen: Es kommen härtere Tage. Dieser US-Präsident muss vor allem an der Heimatfront überzeugen, denn sein Land ist buchstäblich zerrissen. Die Rückkehr von Amerika als moralischer Instanz auf der Weltbühne hat zudem eine Nebenwirkung. Diese Instanz wird gerade Berlin mit neuer Glaubwürdigkeit Fragen stellen, etwa: Wie hältst Du es mit Putins Russland? Muss man mit dem Land eine Pipeline bauen? Ist China eher lockender Markt oder gefährliche Supermacht? Auch: Wie viel ist Euch Eure Sicherheit wirklich wert?

Die Frage bleibt: Haben Angela Merkel – und vielleicht bald Armin Laschet – Antworten? Und trauen sich, diese auszusprechen?

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen