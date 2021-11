Grüne wollen mit Verbrennerverbot 2030 Welt-Klimagipfel beflügeln

Exklusiv Die Grünen stellen den bisherigen Kompromiss zwischen Grünen, SPD und FDP in Frage.

Die klimapolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Badum, sieht in einem Verbot des Verbrennermotors in Deutschland ab dem Jahr 2030 ein wichtiges Signal an die beginnende UN-Klimakonferenz. „Ein Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bis 2030 könnte einen engagierten Klimaschutz in den Verhandlungen schon beflügeln“, sagte Badum unserer Redaktion.

Badum forderte, dass Deutschland wieder eine stärkere internationale Rolle beim Kampf gegen die Erderwärmung spielen solle

Sie stellte damit den bisherigen Kompromiss zwischen Grünen, SPD und FDP in Frage, die derzeit an der Bildung einer Ampelkoalition arbeiten. Bislang haben sich die drei Parteien auf das Jahr 2035 als Enddatum für Neuwagen mit klassischen Benzin- und Dieselmotoren verständigt. Die Grünen hätten das Verbrenner-Aus gerne fünf Jahre früher gesetzt, konnten sich aber damit bislang nicht durchsetzen.

Badum forderte außerdem, dass Deutschland wieder eine stärkere internationale Rolle beim Kampf gegen die Erderwärmung spielen solle. „Von der Klimakonferenz muss der längst überfällige Alarmruf für den globalen Klimaschutz ausgehen“, betonte die Bundestagsabgeordnete aus Bamberg.

Laut den Vereinten Nationen reduzieren die Staaten der Erde ihren Ausstoß an Kohlendioxid in zu geringem Umfang, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzen zu können. Auf diese Marke hatte sich die Weltmeisterschaft 2015 in Paris geeinigt. Badum rief die reichen Länder der Erde auf, den ärmeren Staaten die versprochenen 100 Milliarden jährlich für den Klimaschutz auch wirklich auszuzahlen. „Die ärmsten Länder der Welt sind am stärksten von Überschwemmungen, Dürren, Stürmen und anderen Klimaschäden betroffen“, sagte sie.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.