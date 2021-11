Deutschland wiederholt beim Boostern die eigenen Fehler

Besonders Alte und Schwache sind auf die Auffrischungsimpfung angewiesen, doch Bund und Länder kommen beim Boostern nicht hinterher. Die vierte Corona-Welle lässt sich auf diese Weise nicht brechen.

Israel hat es vorgemacht: Als erstes Land der Welt setzte es auf Booster-Impfungen – und verhinderte damit eine vierte Corona-Welle. Rund die Hälfte der Israelis hat bisher eine Auffrischung erhalten, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun wieder unter 50. Doch hierzulande hat man aus Israels Impferfolg nichts gelernt, genauso wenig wie aus dem Impf-Chaos, das im Winter und Frühling in Deutschland herrschte.

Bund und Länder haben bis heute keine durchschlagende Booster-Offensive in die Wege geleitet – obwohl ausreichend Impfstoff vorhanden gewesen wäre. Stattdessen hat die Politik die Menschen durch widersprüchliche Aussagen verwirrt und verunsichert.

Booster-Impfungen sind bereits nach fünf Monaten möglich

Das ist fatal, denn Studien zeigen deutlich, dass besonders ältere und immungeschwächte Menschen auf die weitere Impfung angewiesen sind – und zwar möglichst schnell. Ihr Impfschutz schwindet nach wenigen Monaten wieder oder wird überhaupt erst durch eine dritte Impfung aufgebaut. Ohne Booster können sie also im schlimmsten Fall jetzt trotzdem schwer an Covid-19 erkranken.

Die Regierungen von Bund und Ländern müssen jetzt das Booster-Tempo erhöhen. Erfolg werde die Offensive nach Ansicht von Wissenschaftlern und Forscherinnen dann haben, wenn täglich ein Prozent der Bevölkerung eine Auffrischungsimpfung bekommt. Das funktioniert nur mit guter Organisation und einer cleveren Aufklärungskampagne. In Israel liegt beides in den Händen der vier großen Krankenkassen, Mitarbeiter rufen dort auch schon mal Menschen an, um mit ihnen einen Impftermin auszumachen. Gleichzeitig hat das Land die Regeln verschärft: Als vollständig geimpft gilt nur noch, wer auch eine Booster-Impfung hat. Von einer solchen Regelung ist Deutschland zwar noch weit entfernt, auch weil die Booster-Impfungen später begonnen haben. Doch jetzt wäre noch Zeit, aus Israels Impferfolg zu lernen.

Lesen Sie dazu auch