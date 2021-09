Verbrecher statt Ortskräfte: Keine Zeit mehr für Kontrollen

Sehr geehrte Frau Hufnagel,



ich kann es bald nicht mehr machen - unreflektierte Schlagzeilen die an Unwissenheit nicht zu überbieten sind und die Gesellschaft weiter spalten - sie sollten sich bei der Bildzeitung bewerben.



Ich war selbst als Mitarbeiter als kleinsten Mosaik-Teilchen der Afghanistan-Luftbrücke am Frankfurter Flughafen beteiligt und habe hautnah gesehen, was passiert ist, wie geprüft wurde und welche Schicksale mit so einer Situation verbunden sind.



Sie und auch Ihre Redaktion sollten sich überlegen, mit welcher Schriftgrößen-Punktzahl sich welche Worte zu spaltenden Meinungsmachern hochstilisieren lassen und was wirklich passiert ist.



Die Wahrheit ist heute aber egal. Hauptsache studiert, einen gut bezahlten Job, mit dem Pappbecher in der einen, dem Handy in der anderen Hand, den Mini Cooper steuernd auf zur nächsten Party-Location - und wenn etwas passiert - erst einmal maulen, meckern und nach dem Vollkasko-Staat rufen....



schöne neue Welt *traurig*



