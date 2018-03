20:00 Uhr

Krieg in Syrien: Türkische Truppen stehen vor Afrin

Die türkischen Truppen bereiten sich auf Kämpfe gegen die kurdische Miliz YPG in Afrin vor. Trotz militärischer Fortschritte geht Erdogan ein hohes Risiko ein.

Von Susanne Güsten

Knapp zwei Monate nach dem Beginn ihres jüngsten Einmarsches im Nachbarland Syrien steht die türkische Armee kurz vor der nordsyrischen Stadt Afrin. In langen Autokolonnen verließen Zivilisten am Montag das Zentrum Afrins, wie türkische Medien meldeten. Die türkischen Truppen bereiten sich auf Häuserkämpfe gegen die kurdische Miliz YPG in Afrin vor. Doch auch ein militärischer Erfolg der Militäraktion dürfte der Türkei keine Ruhe bringen.

Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Wochenende gesagt, die türkischen Soldaten und die verbündete syrische Miliz FSA seien bis auf vier bis fünf Kilometer an das Stadtzentrum von Afrin herangerückt, das etwa 20 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt liegt. Seit dem Beginn des Einmarsches am 20. Januar waren die türkischen Truppen zeitweise nur langsam vorangekommen. Laut Ankara lag das an der Rücksicht auf Zivilisten; kurdische Quellen sprachen dagegen von harter Gegenwehr der YPG und warfen der Türkei vor, viele Frauen und Kinder getötet zu haben.

In Afrin selbst könnte nun ein verbissener Kampf zwischen den türkischen Soldaten und der YPG bevorstehen, die in den vergangenen Wochen Verstärkung aus anderen Landesteilen Syriens erhalten hat. Die YPG hindere Zivilisten an der Flucht aus der Stadt, um sie als menschliche Schutzschilde zu benutzen, hieß es bei der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu.

Kritik an der Türkei wächst

Ankara bekämpft die YPG, weil die Miliz als syrischer Arm der Terrororganisation PKK in den vergangenen Jahren eine Autonomiezone entlang der syrischen Grenze errichtet hat. Da die YPG jedoch der wichtigste Partner der USA beim Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) in Syrien ist, sind Ankara und Washington miteinander in Streit geraten. Laut der Washington Post haben die Amerikaner den Türken inzwischen zugesagt, die YPG-Truppen zum Abzug aus der Stadt Manbidsch zu bewegen, die rund hundert Kilometer weiter östlich von Afrin liegt. Allerdings hatten US-Offiziere in Manbidsch kürzlich angekündigt, die Stadt zusammen mit den Kurden gegen die Türken zu verteidigen. US-Regierungsvertreter sorgen sich, eine Schwächung des Bündnisses zwischen den USA und der YPG könnte dem IS nützen. Washington will mithilfe der YPG in Syrien eine 30.000 Mann starke Truppe aufbauen, um ein Wiedererstarken des IS zu verhindern.

In arabischen Staaten wächst die Kritik an der Türkei: Der saudische Thronfolger Mohammed bin Salman spricht von einem „Dreieck des Bösen“ aus der Türkei, dem Iran und islamischen Extremisten.

