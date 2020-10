Man muss Mitleid mit Donald Trump haben - aber vor allem mit uns allen

Wie sehr die Nachricht von Trumps Corona-Infektion den Wahlkampf beeinflusst, weiß niemand. Die Reaktionen zeigen aber, wie krank der politische Diskurs in den USA ist.

Muss man mit Donald Trump und seiner Frau Mitleid haben, weil sie an Corona erkrankt sind? Muss man ihnen rasche Genesung wünschen? Ja, das muss man, selbst wenn dieser Präsident eine öffentliche Beleidigung darstellt. Niemand wünscht einem anderen Menschen eine (möglicherweise tödliche) Erkrankung an den Hals, ganz gleich, wie krank der öffentliche Diskurs gerade in den USA geworden ist. So unglaublich es klingt: Trump, 74 Jahre alt und übergewichtig, ist jener Senior-Risikopatient, für den wir alle in der Corona-Krise Masken tragen sollen.

Doch man darf, man muss noch mit etwas anderem Mitleid haben: Mit dem Zustand der amerikanischen Demokratie – und weil diese immer noch die wichtigste der Welt ist, müssen wir Mitleid mit uns allen haben.

Welche Auswirkungen hat Trumps Corona-Infektion auf den Wahlkampf?

Zwar weiß niemand, wie die Infektions-Nachricht sich auf die Zukunft dieser Demokratie auswirken wird. Es könnte sein, dass die TV-Debatten ausfallen, der Wahlkampf pausieren muss. Es ist denkbar, dass noch mehr Wähler Trump nun wirklich übel nehmen, wie sehr er das Virus lange verharmlost hat, dass er noch diese Woche über Masken spottete und immer wieder ein nahes Ende der Pandemie versprach. Es ist aber genauso denkbar, dass Trump sich wieder in bewährter Manier als Opfer inszenieren wird – oder dass er ähnlich wie Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro nach einem milden Krankheitsverlauf tönen wird, das vermeintlich so gefährliche Virus sei doch leicht zu überstehen.

Das Hin und Her im Weißen Haus erinnert an den Watergate-Skandal

Eins wissen wir aber ganz genau: Es gibt schlicht kein Vertrauen mehr, nirgendwo. Schon Stunden nach der Nachricht tauchten viele Stimmen auf, diese Infektion sei vielleicht von Trump erfunden worden, es handele sich (mal wieder) um Fake News, etwa weil er die TV-Debatten schwänzen wolle. Andere, die Corona für eine Weltverschwörung halten, suggerierten wiederum, dies sei von Corona-Hysterikern inszeniert, um Corona-Hysterie zu schüren. Das prompte Hin und Her im Weißen Haus, wer wann wen wie infiziert und informiert haben könnte, erinnert an die dunkelsten Stunden des Watergate-Skandals, als ein US-Präsident zum Kriminellen wurde. Watergate-Enthüller Carl Bernstein tauchte prompt bei CNN auf und sprach von der größten Krise der nationalen Sicherheit in den Vereinigten Staaten von Amerika seit vielen Jahren. In der Tat: Wie groß soll das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Vereinigten Staaten noch sein, wenn diese nicht einmal ihren Präsidenten schützen können – und keine Information dazu mehr Vertrauen genießt?

So weit ist es gekommen: Für diese Krise der nationalen Sicherheit brauchte es keine Terroristen von außen. Amerika hat sich selbst infiziert. Es geht nun um Amerikas Gesundheit, im wahrsten Sinne des Wortes.

