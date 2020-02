Münchner Sicherheitskonferenz: Die Unsicherheit der Mächtigen

In München suchen Spitzenpolitiker nach der Zukunft des Westens. Aber sie kommen nicht weit – weil die Ursachen für den Zorn der Bürger auch bei ihnen selbst liegen.

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz geht es immer um die ganz großen Themen: Krieg oder Frieden, Gewalt oder Diplomatie, bilateral oder doch multilateral? Aber so groß, so gewaltig wie in diesem Jahr haben die Konferenzmacher um Organisator Wolfgang Ischinger das größte aktuelle Problem noch nie in den Mittelpunkt gerückt: „Westlessness“ hieß das Motto der Konferenz – die Abwesenheit des „Westens“. Man könnte ergänzen: Die Krise des Westens.

Ideologie ist nicht mehr die wichtigste Währung in politischen Debatten

Denn dieser „Westen“ scheint immer häufiger abwesend zu sein – und damit die „westlichen Werte“, auf denen unsere internationale Ordnung viele Jahrzehnte basierte: Gewaltenteilung, liberale Demokratie, Menschenrechte. Diese Abwesenheit des Westens, so die Diagnose von München, führt zu einer Lähmung bei internationalen Krisen etwa in Syrien oder Libyen. Sie blockiert Antworten auf globale Herausforderungen wie die Klimakrise oder weltweite Herausforderungen wie die wachsende Ungleichheit und die Krise des Kapitalismus.

Der Grund für diese Schwächung des Westens liegt aber in Trends begründet, die westliche Gesellschaften genauso unterminieren wie andere. Viele kluge Denker haben Erklärungen dazu auf der Münchner Konferenz vorgetragen. Daher beansprucht dieser Leitartikler keinen Anspruch auf Originalität, sondern bemüht sich um eine Zusammenfassung dieser wichtigsten Entwicklungen:

Ideologie ist nicht mehr die wichtigste Währung in politischen Debatten. An ihre Stelle ist der Streit um Identität getreten, sehr deutlich etwa in den Debatten zur Flüchtlingspolitik - und natürlich in der immer noch wichtigsten Demokratie der Welt, den USA , wo Präsident Donald Trump diesen Streit offen befeuert.

Moderne Technologie und Digitalisierung wurden lange als Wundermittel für mehr Demokratie angesehen, man erwartete davon etwa ein offeneres China und auch mehr Austausch im Westen. Es klang ja durchaus glaubhaft, wenn Facebook-Chef Mark Zuckerberg als Gast in München von seinem ursprünglichen Wunsch berichtete, einfach Freunde miteinander zu vernetzen. Aber heute ist Facebook der wichtigste Marktplatz für Verschwörungstheorien und Fehlinformation. China ist dabei, einen Überwachungsstaat mit modernster Technologie aufzubauen. Und die digitale Veränderung erschüttert und verunsichert Arbeitnehmer weltweit.

All das zusammen führt zu einem Paradox. Die Globalisierung rückt uns alle immer enger zusammen. Doch gleichzeitig wachsen die Gräben durch die Globalisierung stetig – auch weil die globalen Probleme so unübersichtlich geworden sind, dass viele Mächtige davor zurück schrecken, sich globaler Probleme anzunehmen. Das ist die ernüchternde Botschaft von München. Die Analyse ist klar, die Antwort leider gar nicht.

