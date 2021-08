Nachruf

Erinnerungen an Gerd Müller: Der Bomber, der keiner war

Gerd Müller jubelt am 07.07.1974 mit Bundestrainer Helmut Schön über den Sieg im WM-Finale.

Plus Die Erinnerungen an Gerd Müllers Tore währen länger als die an den ersten Kuss. Ein Jahrhundertfußballer. Hölle und Himmel, wie viele Tränen ersparte er uns!

Von Anton Schwankhart

Wer in den 70er Jahren mit dem Fußball aufgewachsen ist, hat viele wunderbare Bilder im Kopf, die ihn sein Leben lang begleiten werden. Nicht wenige zeigen einen untersetzten Kerl mit kräftigen Oberschenkeln, der immer wieder für das größte Glück sorgte, das einem damals Zehnjährigen, neben dem Bonanza-Rad unterm Weihnachtsbaum, begegnen konnte.

