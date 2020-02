14:52 Uhr

Pete Buttigieg: Das ist der Überraschungssieger von Iowa

Der 38-jährige Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg könnte der jüngste Präsident der USA werden. Das Geheimnis seines Erfolgs dürfte auch in seiner Rhetorik liegen.

Von Joachim Bomhard

Er wäre ein so krasser Gegenentwurf zu Donald Trump. Erst kürzlich ist er 38 Jahre alt geworden und wäre damit im Falle eines Erfolgs bei den Wahlen im November der jüngste Präsident in der Geschichte der USA. Er wäre auch der erste bekennend schwule Chef im Weißen Haus. Er ist klug, hat die Eliteuniversität Harvard abgeschlossen, studierte auch in Oxford und spricht acht Sprachen. Er hat politische Erfahrung, war bis November 2019 sieben Jahre lang Bürgermeister seiner Heimatstadt im Rostgürtel von Indiana im Mittleren Westen der USA – nur unterbrochen von einem siebenmonatigen Einsatz für die US-Navy in Afghanistan.

Der Sieger der US-Vorwahlen von Iowa, Pete Buttigieg, ist verheiratet mit einem Mann

Nun muss man South Bend mit seinen etwas über 100.000 Einwohnern als Europäer nicht unbedingt kennen. Ebenso wenig Peter Paul Montgomery Buttigieg, der sich der Einfachheit halber am liebsten „Pete“ nennen lässt. Mit den so chaotisch verlaufenen Vorwahlen der Demokraten im nicht so weit entfernten Iowa könnte sich das ändern. Plötzlich steht der „Bu-ti-dschidsch“ – so in etwa die korrekte Aussprache seines Namens, die selbst Amerikanern schwer fällt – im Mittelpunkt, weil ihm die Parteimitglieder und -anhänger die meisten Stimmen gegeben haben, mehr jedenfalls als den favorisierten „alten“ Bewerbern Sanders, Warren oder Biden. Nun spielt er in der ersten Reihe mit.

Im vergangenen April hat die Redaktion ihn schon einmal vorgestellt. Da liegt er daheim in South Bend auf dem Foto mit Hund Truman auf dem Wohnzimmerteppich halb unter dem Flügel, während nebenan sein fürsorglicher Ehemann Chasten Glezman mit Hund Buddy spielt – eine moderne Familienidylle. Buttigieg wird eher dem moderaten Flügel der Demokraten zugerechnet, steht trotz seines vergleichsweise jungen Alters und in Zeiten von „Fridays for Future“ auch nicht für einen grundlegenden politischen Wandel. Er ist womöglich sogar der konservativste unter allen Kandidaten. Was ihn womöglich am Ende auch die nötigen Stimmen kosten könnte, um tatsächlich Präsidentschaftskandidat zu werden. Nicht sein Schwulsein oder das noch einigermaßen jugendliche Alter. Er ist für viele Amerikaner einfach nicht links genug.

US-Vorwahlen: Pete Buttigieg spricht acht Sprachen - auch maltesisch

Das Geheimnis seines Erfolgs in Iowa dürfte auch in seiner Fähigkeit liegen, die Menschen rhetorisch mitzureißen mit seiner sanften Bariton-Stimme und immer lächelnd. Hemdsärmelig tritt er auf und er kann formulieren: „Es würde uns besser gehen, wenn Washington wie eine Kleinstadt regiert werden würde“, sagte er einmal. Oder schon fast poetisch: „Der erste Morgen nach Donald Trump wird kommen, und über welchem Amerika wird die Sonne dann aufgehen“, wiederholt er refrainartig. Er würde in Bildung und Infrastruktur investieren, er betont auch die Bedeutung der Klimapolitik. Internationale Bündnisse sind ihm wichtig, was bestimmt auch mit seiner Herkunft zu tun hat. Er ist der Sohn eines maltesischen Einwanderers. Er spricht auch dessen Sprache – neben sieben anderen.

Nochmals zurück zum schwierigen Namen Buttigieg. In seinem Twitter-Profil behilft sich der Kandidat mit einer improvisierten Lautschrift: „Boot-Edge-Edge“ soll den Amerikanern die Aussprache erleichtern. „Schuh-Kante-Kante“, so die deutsche Übersetzung, ist jetzt einer seiner Slogans - was auch immer das bedeuten soll.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen