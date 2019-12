Politik, Filme, Mode: Das hat uns in den Zehnerjahren bewegt

Die Zehnerjahre auf der großen Leinwand: Im Kino schienen in den Zehnerjahren Superhelden-Blockbuster wie "Avengers" das Nonplusultra. Bei den Oscars gewannen dagegen öfter kleinere Filme, etwa "The King's Speech", "The Artist", "Spotlight" und "Moonlight", in Cannes ruhige Werke wie "The Tree of Life", Michael Hanekes "Amour" oder der japanische Film "Shoplifters – Familienbande". (AZ, dpa)



In «Avengers: Endgame» spielt Chris Hemsworth den Superhelden Thor. Bei den US-Publikumspreisen musste er in der Kategorie «Bester Schauspieler» allerdings Robert Downey Jr. den Vortritt lassen. Bild: Marvel Studios/Walt Disney Germany/dpa