Was von der DDR-Überwachung bleibt

Was Bleibt?

Viele Opfer mit lebenslangen Schäden an Geist und Körper?

Und viele in den Staatsdienst übernommene Täter, mit guten Bezügen, Verbeamtung und gesicherter, hoher Altersversorgung?

Schäden, die evtl. unserer Demokratie durch diese Beschäftigung der Täter entstanden sind, die nur scheinbar "demokratisiert" waren?

Verstellung war Ihr Markenkern?



Interessant wäre - wer oder wie viele - wirklich strafrechtlich für diese Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen wurden?



Nur den Menschen die Akten einsehen zu lassen und zu zeigen, wie dummdreist sie getäuscht, gedemütigt und gequält sie wurden, ist fast schon wieder eine Folter, wenn nicht gleichzeitig eine persönliche Verantwortung darauf folgt - sondern man erlebt, dass diese Täter z.T. mit Verbeamtung belohnt wurden.



Aber wie mit den Nazis, haben wir wieder versäumt eine umfassende Verantwortung - besonders in der Befehlsebene - nach dem Prinzip der Menschenrechtsverletzung - durchzusetzen. So wird das sich das in der Geschichte evtl. immer wiederholen?

