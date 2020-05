08:58 Uhr

Stellen Sie Ihre Fragen an Gesundheitsminister Spahn

"Augsburger Allgemeine Live" geht am Dienstag, 19.15 Uhr, in die nächste Runde. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stellt sich den Fragen von Gregor Peter Schmitz. Sie können live und kostenlos dabei sein.

Ob die Corona-Maßnahmen wirklich angemessen waren, ob das deutsche Gesundheitssystem die Virus-Belastungsprobe besser überstanden hat als andere Nationen, ob wir irgendwann mit einem Impfstoff rechnen können und ob die Corona-App wirklich kommt, und falls ja, wann: Über all diese Fragen diskutiert Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, in der nächsten Ausgabe von „Augsburger Allgemeine Live“ mit einem Mann, der qua Amt einer der wichtigsten Krisenmanager der Republik ist: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU).

Sie werden fragen: Live-Veranstaltungen in Zeiten von Corona? Gewiss, unser beliebtes Format „Augsburger Allgemeine Live“, zu dem sogar schon Kanzlerin Angela Merkel als Gast war, muss derzeit als Publikumsveranstaltung pausieren. Doch es geht trotzdem weiter, per Videoschalte. Am Dienstag, 26. Mai, stellt sich Jens Spahn unseren Fragen –aber natürlich auch Ihren.

Hier können Sie den vergangenen Livetalk mit FDP-Chef Christian Lindner im Podcast anhören.

Denn selbst zu Corona–Zeiten wollen wir „Augsburger Allgemeine Live“ als Format anbieten, bei dem vor allem Sie zu Wort kommen. Um 19.15 Uhr geht es los. Sie können ganz leicht dabei sein, wir übertragen den Stream auf der Facebook-Seite der Augsburger Allgemeine sowie unter www.augsburger-allgemeine.de/spahnlive.

Verfolgen Sie den Livetalk mit Jens Spahn - live oder im Nachhinein

Natürlich können Sie vor und während der Sendung Ihre Fragen auch direkt platzieren. Mailen Sie dafür einfach an live@augsburger-allgemeine.de Und wenn Sie am Dienstagabend keine Zeit haben sollten, können Sie am 30. Mai um 20 Uhr und am 31. Mai um 20.30 die Aufzeichnung unseres Live-Talks bei a.tv anschauen.

