US-Präsident Biden setzt Impfgegner massiv unter Druck

US-Präsident Joe Biden will Impfskeptiker zur Impfung bewegen. Der Aufschrei lässt nicht lange auf sich warten. Führende Republikaner vergleichen ihn mit einem Tyrannen.

Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, gebraucht den Begriff der „Machtergreifung“. Sein Kollege Henry McMaster aus South Carolina gelobt, US-Präsident Biden „bis an die Pforten der Hölle zu bekämpfen“, um „die Freiheit“ der Bürger seines Bundesstaates zu schützen. Während der Gouverneur von Arizona Bidens Sechs-Punkte-Plan gegen die Pandemie als „diktatorisch“ zurückweist. Alle drei erwägen, die Bundesregierung wegen ihres Pandemie-Plans zu verklagen.

Das ist nur eine kleine Auswahl aus den Reaktionen in Teilen des Landes, in denen die Infektionen mit dem Delta-Virus hoch und der Impfwille niedrig ist. Der Bibelgürtel des Südens und die „Cowboystaaten“ im Westen und Südwesten gehören zu den Regionen, aus denen der größte Teil der täglich fast 150.000 Neuinfektionen und rund 1500 Toten kommt. Der Erreger hat dort leichtes Spiel, weil die Impfquoten weit unter dem nationalen Durchschnitt von 62 Prozent liegen.

TV-Sender schüren die Angst vor dem Impfen

Angefeuert wird die Impfskepsis durch den Fernsehsender Fox, der nach der Vorstellung des Aktionsplans auf eingeblendeten Bannern verkündet: „Biden ist ein Autokrat“ oder „Biden erklärt Krieg gegen Millionen Amerikaner“. Nach Ansicht von Analysten wie Steve Schmidt hat die Politisierung der Pandemie mit der Ankündigung des US-Präsidenten einer de facto Impfpflicht für fast 100 Millionen Arbeitnehmer einen neuen Siedepunkt erreicht. „Wir leben in einer Zeit der Falschinformationen und der Verrücktheiten“, kritisiert der Politstratege den Versuch, aus Covid politisches Kapital zu schlagen.

Der Präsident hatte sich am Donnerstag an die Nation gewandt: „Wir waren geduldig, aber unsere Geduld ist am Ende“, erklärte Biden im Weißen Haus. Die große Mehrheit der Amerikaner täte das Richtige. Es sei eine „bestimmte Minderheit“ von Leuten, die von einer „bestimmten Minderheit“ von Politikern unterstützt werde und das gesamte Land daran hindere, die Pandemie zu besiegen. „Ihre Weigerung hat für uns alle einen Preis.“

Gegen Joe Bidens Corona-Politik wird heftig protestiert. Foto: dpa

Die Zahl der Nicht-Geimpften liegt bei etwa 80 Millionen Erwachsenen. Hinzu kommen Kinder und Jugendliche, für die es bisher keinen Impfstoff gibt. Bidens Plan sieht vor, dass alle Unternehmen, die mehr als 100 Menschen beschäftigen, einen Impfnachweis ihrer Mitarbeiter vorweisen müssen oder nachweisen können, dass diese mindestens einmal in der Woche getestet werden. Verstöße würden mit einem Bußgeld von 14.000 Dollar je Fall geahndet.

Ein negativer Corona-Test reicht künftig nicht mehr

Die Regierung verlangt darüber hinaus von allen Bundesbediensteten einen Impfnachweis. Künftig wird es nicht mehr ausreichen, einen negativen Test vorzulegen. Dieselben Regeln sollen für alle Unternehmen und Dienstleister gelten, die im Auftrag der Regierung tätig sind. Etwa im Straßenbau oder als Berater. Ebenso muss das Personal der Empfänger von Bundesmitteln in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern geimpft sein. Weigert sich ein Angestellter, muss er gekündigt werden.

„Wir werden die geimpften Arbeiter vor ihren ungeimpften Kollegen schützen“, versprach Biden, der aus seiner Frustration über die „Pandemie der Ungeimpften“ kein Geheimnis macht. Zu den Fakten gehört, dass in den USA mehr als 80 Prozent der Neuinfektionen und über 90 Prozent der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle Patienten ohne Impfschutz sind. Außerdem kündigte Biden an, Lehrer und Schulen aus Bundesmitteln zu entschädigen, wenn ihnen in ihren Staaten Zahlungen gestrichen werden, weil sie das Tragen von Masken im Klassenzimmer durchsetzen. Die republikanischen Gouverneure von Texas und Florida halten Gelder für Schulen zurück, die Masken vorschreiben. Die für Flugsicherheit zuständige Behörde TSA verdoppelte die Strafen für Personen, die sich an Flughäfen oder an Bord weigern, eine Maske zu tragen oder Flugpersonal attackieren. Ab sofort können Bußgelder von bis zu 3000 Dollar verhängt werden.

Die bisherige Politik der Anreize hat sich als unzureichend erwiesen, den Widerstand gegen ländliche und konservative Regionen zu überwinden. Mit mehr als 655.000 Covid-Toten führen die USA die internationale Statistik in absoluten Zahlen an. Bezogen auf die Bevölkerungsgröße verzeichnet das Land etwa doppelt so viele Tote wie Deutschland.