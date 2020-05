Übersicht: Diese Corona-Regeln gelten in den einzelnen Bundesländern

Plus Die Bundesländer verfolgen in der Corona-Krise ihre eigene Strategie. Unsere Übersicht zeigt, was in den Ländern schon wieder erlaubt ist und was nicht.

Deutschland befindet sich auf dem Weg zur Normalität. Nachdem sich das Land in den vergangenen Wochen fast komplett im Stand-by-Modus befand, drückt die Regierung nun im übertragenen Sinn den "jetzt neu starten"-Knopf. Im föderalistischen Deutschland passiert dies allerdings nicht gleichmäßig, sondern jedes Bundesland setzt eigene Akzente. Manche Regierungen können die Lockerungen kaum erwarten, andere sind vorsichtiger. Doch was gilt nun eigentlich in welchem Bundesland? Zugegeben, es war schwer, in den vergangenen Wochen den Überblick zu behalten. Wir haben es trotzdem versucht und in einer Übersicht zusammengetragen, was in den einzelnen Ländern schon wieder erlaubt ist - und was nicht.

Bayern

Schüler der Abschlussklassen kehrten schon am 27. April in ihren Unterricht zurück. Für die jüngeren Schüler ging es ab 11. Mai wieder los. In Bayern ist die bisherige Ausgangsbeschränkung seit 6. Mai in eine Kontaktbeschränkung umgewandelt. Man darf nun also wieder ohne triftigen Grund nach draußen. Erlaubt ist auch, die enge Familie zu treffen. Dazu zählen auch Angehörige eines weiteren Haushalts.

Spielplätze haben seit dieser Woche geöffnet. Enge Verwandte dürfen zudem in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen besucht werden. Gottesdienste dürfen ebenfalls wieder stattfinden. Auch zum Thema Kitas gibt es eine Entscheidung: Bis Pfingsten soll wieder die Hälfte der Kinder in die Kitas gehen. Individualsportler wie Tennisspieler, Golfer und Reiter werden am Montag aufgeatmet haben: Sie dürfen ihren Sport mit Abstand wieder ausüben. Alle Geschäfte sowie Zoos, Museen und Musikschulen sind auch seit Montag wieder offen.

Auch für die krisengebeutelten Gastronomen beginnt in Bayern der Alltag schrittweise wieder: Außenbereiche von Speiselokalen, damit auch Biergärten, dürfen ab dem kommenden Montag bis 20 Uhr öffnen. Eine Woche später dürfen Restaurants auch ihren Innenbereich wieder bis 22 Uhr öffnen.

An Urlaub ist dann voraussichtlich ab dem 30. Mai zu denken: Dann öffnet Bayern seine Hotels für Touristen. Damit sind auch Besichtigungen von Sehenswürdigkeiten wie Schloss Neuschwanstein, Schifffahrten und der Besuch von Freizeitparks möglich.

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg zählt zu den Bundesländern, die am stärksten vom Coronavirus betroffen sind. Deshalb geht die Landesregierung einen vorsichtigen Weg aus den Corona-Maßnahmen. Zwar gelten die Kontaktbeschränkungen bis 5. Juni, erlaubt sind mittlerweile aber Besuche von Angehörigen. Außerdem darf man sich mit einer Person eines anderen Haushalts draußen treffen, ohne den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten zu müssen. Treffen mit der erweiterten Familie - also zum Beispiel Enkel, Geschwister und Großeltern - sind in privaten Räumen auch nicht mehr auf fünf Personen beschränkt. Die Landesregierung hat seit dieser Woche zudem Sport ohne Körperkontakt im Freien wieder erlaubt. Die Maskenpflicht gilt in Baden-Württemberg nicht nur im ÖPNV und in Geschäften, sondern auch im Flughafengebäude und im Fernverkehr.

Gottesdienste dürfen schon länger wieder stattfinden, auch Friseure und Zoos haben in Baden-Württemberg wieder geöffnet. Seit dieser Woche dürfen Menschen auch wieder in Nagel-, Massage- und Kosmetikstudios. Erste Piercings und Tattoos nach der Corona-Pause sind ebenfalls möglich. Fahrschulen und Spielhallen haben seit Montag ihren Betrieb wieder aufgenommen. Bis auf Weiteres geschlossen bleiben jedoch Schwimmbäder.

Ab kommender Woche werden die Besuchsregeln in Altenheimen und Krankenhäusern gelockert. Jeder Bewohner darf dann pro Tag einen Besuch (maximal zwei Personen) empfangen. Patienten in Krankenhäusern darf immerhin eine Person pro Tag besuchen.

Ebenfalls ab kommendem Montag startet die Außengastronomie, eine Woche später dürfen Gäste sich dann auch rein setzen. Hotels und Freizeitparks sollen ab 30. Mai öffnen dürfen. Die Schüler sollen nach den Pfingstferien zum Teil wieder in die Schulen zurückkehren.

Berlin

Schon etwas weiter zurück in der Normalität sind die Berliner. Alle Geschäfte dürfen seit Samstag wieder öffnen. Auch Friseure, Sonnen- und Kosmetikstudios haben beispielsweise wieder geöffnet. Bereits ab kommendem Freitag können die Berliner wieder in Restaurants und Cafés gehen. Diese bieten ihren Service allerdings zunächst nur von 6 bis 22 Uhr an. Touristen können in Berlin ab dem 25. Mai wieder in Hotels einchecken. Verboten - egal, ob im Hotel oder in Restaurants - bleiben vorerst Buffets.

Die Berliner dürfen sich mit Personen eines weiteren Haushalts im Freien und zu Hause treffen. Allerdings müssen sie dabei den Mindestabstand einhalten. Im Freien dürfen Sportclubs ab Freitag wieder trainieren. Und sogar die Freibäder sollen in Berlin öffnen - nämlich ab dem 25. Mai. Neben den Abschlussklassen werden in der Hauptstadt auch alle anderen Klassen wieder unterrichtet. Bis 29. Mai soll der Unterricht sogar - wenn auch reduziert - in Präsenz stattfinden.

Brandenburg

Bei den Kontaktbeschränkungen hält es Brandenburg wie Berlin: Man darf sich mit einer Person eines anderen Haushalts treffen - aber nur, wenn man eineinhalb Meter Abstand hält. Auch alle Geschäfte haben seit Samstag wieder offen. Am 15. Mai sind dann Restaurants, Cafés und Kneipen dran - natürlich nur unter strengen Hygienevorschriften. Vereinssport ist ebenfalls wieder gestattet.

Geschlossen bleiben allerdings vorerst die Kindertagesstätten. Dafür sollen die Schulen Schritt für Schritt bis zu den Sommerferien wieder geöffnet werden. Auch in Brandenburg sollen Freibäder zum 25. Mai Besucher empfangen dürfen. Besuch empfangen dürfen auch Patienten im Krankenhaus oder Bewohner von Altenheimen - von einer Person pro Tag.

Bremen

Einen konservativen Weg raus aus den Corona-Maßnahmen geht Bremen. Zwar haben auch hier Zoos, Kosmetikstudios, Museen und Musikschulen wieder geöffnet. Für den Einzelhandel gilt das aber erst ab dem kommenden Mittwoch. Das ist auch der Tag, an dem die Bremer wieder eine Person außerhalb des eigenen Haushalts draußen treffen dürfen. Ein Konzept für die Hotellerie und Gastronomie wollte die Landesregierung erst am Dienstag besprechen.

Ebenfalls ab Mittwoch sollen Pflegeheime Besuch zulassen. Grundschüler sollen ab Montag wieder in die Schule gehen können. Für weiterführende Schulen will die Landesregierung erst noch einen Plan entwerfen.

Hamburg

Etwas unklar ist die Situation noch in Hamburg. Auch hier sind Gottesdienste erlaubt und Friseure haben geöffnet. Allerdings darf die Gastronomie bis auf Weiteres nur Speisen to go anbieten. Weitere Lockerungen wird der Hamburger Senat erst in dieser Woche beschließen.

Klarheit herrscht hingegen beim Thema Schulen: Ab 25. Mai sollen alle Schüler wieder in ihre Klassen kommen - allerdings zunächst nur für fünf oder sechs Stunden pro Woche. Wann Kindertagesstätten wieder öffnen sollen, ist unklar. In Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen dürfen Patienten pro Tag einen Besucher für eine Stunde empfangen.

Hessen

Ein ganz wichtiger Tag in Hessen war der 9. Mai. Seitdem haben beispielsweise Theater, Opernhäuser und Kinos wieder geöffnet. Auch der Breitensport ist seit Samstag wieder möglich. Kunden können in Hessen in alle Geschäfte strömen. Zudem dürfen sich Angehörige aus zwei verschiedenen Haushalten treffen. Bereits seit 4. Mai darf ein Angehöriger einmal pro Woche einen Bewohner in einem Heim oder einer Klinik für eine Stunde besuchen.

Ebenfalls seit 9. Mai dürfen Universitäten und Hochschulen Veranstaltungen in Präsenz anbieten. Kindertagesstätten sollen ab dem 2. Juni wieder schrittweise zurück zur Normalität finden. Ab kommendem Montag sollen zudem weitere Schüler wieder in die Schule.

Restaurants, Cafés, Biergärten, Hotels und Campingplätze dürfen ab Freitag wieder Gäste empfangen. Sportler können sich dann auch wieder in Fitnessstudios auspowern. Weiterhin geschlossen bleiben Schwimmbäder.

Mecklenburg-Vorpommern

Körpernahe Dienstleistungen, wie es im Bürokraten-Sprech heißt, Breitensport und Gastronomie - das alles ist in Mecklenburg-Vorpommern schon wieder erlaubt. Ab dem 14. Mai öffnen Schulen für weitere Klassen, Kindertagesstätten kehren dann ab 25. Mai wieder zurück zur Normalität.

Das ist auch der Tag, an dem sich das Bundesland für Touristen öffnet - es sei denn, sie kommen aus Risikogebieten. Ab Freitag dürfen Bewohner von Pflegeeinrichtungen einen festen Angehörigen pro Tag eine Stunde empfangen.

Kleinere Zusammenkünfte wie Hochzeiten oder Bestattungen dürfen ab kommendem Montag mit bis zu 25 Gästen stattfinden. Sogar über Großveranstaltungen denkt das Bundesland schon wieder nach: So sollen ab Ende Juni sogar Events mit 200 Besuchern drinnen und 500 draußen möglich sein.

Niedersachsen

Wie in den meisten anderen Bundesländern sind auch in Niedersachsen körpernahe Dienstleistungen erlaubt. Zudem sind Spielplätze und Parks sowie Museen geöffnet. Die Niedersachsen können zudem wieder an Gottesdiensten teilnehmen.

Seit 11. Mai darf die Gastronomie wieder Gäste empfangen. Die Sitzplätze im Lokal und im Außenbereich dürfen jedoch nur zur Hälfte belegt werden. Jeder Gast muss seinen Namen und Telefonnummer angeben, damit Infektionsketten im Zweifelsfall rückverfolgt werden können. Zur Hälfte dürfen Hotels ab dem 25. Mai ihre Betten vergeben.

Nordrhein-Westfalen

Immer wieder hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Lockerungen gefordert. Dementsprechend weit auf dem langen Weg zur Normalität ist NRW - trotz hoher Corona-Fallzahl. Spielplätze: offen, Breitensport: erlaubt, Geschäfte: offen, Restaurants: offen.

Auch in anderen Bereichen sind nur noch wenige Maßnahmen übrig. Freizeitparks und Fitnessstudios haben geöffnet, kleine Konzerte im Freien sind erlaubt und die Schüler kehren an die Schulen zurück. Schwimmbäder - in anderen Bundesländern noch undenkbar - öffnen ab 20. Mai ihre Türen. Dafür haben Kosmetik- und Tattoostudios in NRW zu. Hotels sollen ab 21. Mai öffnen, Thermen ab 30. Mai und Kinos und Theater ebenfalls noch im Mai.

Allerdings zählt der Kreis Coesfeld zu den Regionen in Deutschland, die über der Notbremse liegen, wie sie die Regierung nennt. Dort gab es in den vergangenen sieben Tagen also mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Deshalb wurden dort die Lockerungen um eine Woche verschoben.

Rheinland-Pfalz

Lust auf einen Besuch im Museum? In Rheinland-Pfalz ist das seit Montag möglich. Essen gehen kann man dort ab Mittwoch wieder. Dann öffnen auch Kosmetik- und Sonnenstudios sowie die Volkshochschulen. Am Montag gilt es dann für Hotels: Sie dürfen dann wieder Gäste empfangen. Sport im Freien ist in Rheinland-Pfalz wieder möglich.

Spätestens ab dem 8. Juni sollen alle Schüler das Schulgebäude einmal wieder von innen gesehen haben - wenn auch nur tageweise. Als nächstes auf der Agenda hat die Landesregierung Lockerungen bei Kindertagesstätten. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist ein Besucher pro Patient pro Tag für eine Stunde erlaubt.

Saarland

Bereits seit Montag sind im Saarland alle Geschäfte wieder geöffnet. Zudem sind Museen, Zoos und Spielplätze geöffnet, körpernahe Dienstleistungen dürfen in Anspruch genommen werden. Ab 18. Mai dürfen sich wieder Angehörige aus zwei Haushalten treffen.

Kommenden Montag soll die Gastronomie wieder öffnen. Noch keine Entscheidungen hat die Landesregierung bei der Hotellerie, Fitnessstudios, Bädern, Kneipen, Discos und Kinos getroffen. Eine Entscheidung zu der Kinderbetreuung steht ebenfalls noch aus. Besuche in Krankenhäusern sind im Saarland noch untersagt.

Sachsen

Auf den Freitag freuen sich wohl schon einige Sachsen. Biergärten, Restaurants, Hotels - das alles darf Ende der Woche wieder öffnen. Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern müssen sich Hotels nicht an gewisse Auslastungszahlen halten. Angehörige zweier Haushalte sollten sich den kommenden Montag merken: Dann dürfen sie sich wieder treffen.

Einkaufen in allen Geschäften und Freizeitveranstaltungen wie ein Theater- oder Kinobesuch sind wieder erlaubt. Sogar Fitnessstudios und Freibäder öffnen wieder in Sachsen. Auch Schulen und Kindertagesstätten dürfen sich wohl auf umfassende Lockerungen freuen. Mehr dazu will die Landesregierung Ende der Woche verkünden - geplant ist ein eingeschränkter Regelbetrieb in Schulen ab 18. Mai. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind weiterhin verboten.

Sachsen-Anhalt

Bewohner von Alten- und Pflegeheimen dürfen in Sachsen-Anhalt wieder Besuch empfangen - eine Stunde pro Tag. Dieser muss eine Maske tragen. Die jüngste Generation darf hingegen seit Freitag wieder auf Spielplätze. Ferienhäuser und Campingplätze dürfen ab Freitag immerhin Einheimische beziehen. Touristen aus anderen Teilen Deutschlands müssen sich mindestens bis Juni gedulden.

Eine Entscheidung, wann Gaststätten öffnen dürfen, fällt in dieser Woche. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern will die Regierung dabei nicht zwischen Innen- und Außengastronomie unterscheiden. Auch eine Begrenzung der Gästezahlen soll es nicht geben. Doch auch in Sachsen-Anhalt gelten die üblichen strengen Hygienevorschriften.

Schleswig-Holstein

Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten können sich sowohl im Freien als auch im Haus treffen. Diese Regelung gilt in Schleswig-Holstein seit Samstag. Umfassende Lockerungen treten außerdem ab dem kommenden Montag in Kraft: Dann öffnet sich das Bundesland für alle Menschen. Gaststätten können bis 22 Uhr öffnen. Die Gästezahl ist nicht begrenzt. Auch Hotels und Pensionen dürfen Gäste empfangen. Zudem dürfen am 18. Mai Fitnessstudios, Fahrschulen und Kinos wieder öffnen.

Außerdem sollen Vorschüler und Kinder mit Förderbedarf in Gruppen von bis zu zehn Kindern in Kindertagesstätten wieder betreut werden. Ab 1. Juni sollen dann alle Kinder wieder die Möglichkeit haben, die Kita unter Auflagen zu besuchen. Ab 25. Mai können alle Grundschüler eingeschränkt am Unterricht teilnehmen.

Thüringen

Die Viertklässler kehren in Thüringen in die Schulhäuser zurück. So etwas wie Normalität erfahren auch die 9. und 11. Klassen. Wie bei den Nachbarn aus Sachsen öffnen Restaurants, aber auch Hotels und Campingplätze am kommenden Freitag. Am 15. Mai darf das Gastgewerbe wieder den Betrieb aufnehmen.

Die Landesregierung überlässt viele Entscheidungen aber auch den Kommunen. Sie entscheiden beispielsweise autark darüber, ob und wann Schwimmbäder öffnen. Zu den Kindertagesstätten soll es bis 2. Juni ein Konzept geben. Im besonders betroffenen Landkreis Greiz soll weiter ein Besuchsverbot in stationären Pflegeeinrichtungen bestehen.

