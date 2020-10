03:00 Uhr

Unions-Außenpolitiker Nick: Merz kann zum „Lafontaine der CDU“ werden

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Nick vergleicht die Rhetorik seines Parteitkollegen Friedrich Merz in Bezug auf den Parteivorsitz mit der bei einer feindlichen Übernahme.

Exklusiv Friedrich Merz beschwerte sich massiv über die Verschiebung des CDU-Parteitags. Parteikollege Andreas Nick sagt ihm wenig Erfolg für den Parteivorsitz voraus.

Von Gregor Peter Schmitz

In der Unionsfraktion wächst nach der Verschiebung des CDU-Parteitages der Unmut über das Verhalten von Friedrich Merz. Der CDU-Außenpolitiker Andreas Nick wies im Gespräch mit unserer Redaktion die Kritik des früheren Unionsfraktionsvorsitzenden an der Verschiebung des Parteitags wegen der Corona-Pandemie in Form und Stil zurück.

Der rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete warnte Merz davor, mit seinem Vorgehen in eine ähnliche Entwicklung abzudriften, wie einst Oskar Lafontaine als frühere SPD-Parteivorsitzender. „Wer seine Bewerbung um den Parteivorsitz rhetorisch wie eine feindliche Übernahme betreibt, wird kaum Erfolg haben kann aber zum Oskar Lafontaine der CDU werden“, sagte Nick Merz hatte nach der Verlegung des Parteitags kritisiert, Teile eines „Parteiestablishments“ der CDU wollten ihn als Parteichef verhindern.

