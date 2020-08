vor 47 Min.

Vor 30 Jahren hielt dieser Wüstensturm die Welt in Atem

Brennende Ölfelder in Kuwait – Bilder wie diese sind vielen Menschen noch in Erinnerung. Der zweite Golfkrieg 1990/1991 hatte Folgen für die ganze Welt – bis heute.

Diktator Saddam Husseins Irak überfiel 1990 das Emirat Kuwait. Es war der Beginn des zweiten Golfkriegs, den die USA mit der Operation "Desert Storm" beendeten.

Von Thomas Seibert

Als irakische Panzer in den frühen Morgenstunden des 2. August 1990 in das kleine Emirat Kuwait rollten, begann ein Krieg, dessen Auswirkungen auch heute, 30 Jahre später, noch zu spüren sind. Auf Befehl von Diktator Saddam Hussein nahm die irakische Armee das Nachbarland ein, zwang den Emir zur Flucht aus Kuwait-Stadt, sicherte dem Irak den Zugang zu reichen Ölvorräten und bedrohte westliche Verbündete wie Saudi-Arabien. Ein halbes Jahr später wurde der Irak von einer US-geführten Militärkoalition wieder aus Kuwait vertrieben. Die Kettenreaktion, die mit der Eroberung von Kuwait in Gang gesetzt wurde, veränderte den Nahen Osten.

Glaubte Saddam Hussein, dass der Westen den Einmarsch hinnehmen würde?

Im Krieg gegen den Iran von 1980 bis 1988 war Saddam Hussein noch vom Westen unterstützt worden, weil der Irak als Bollwerk gegen den schiitischen Gottesstaat der islamischen Republik galt. Zwei Jahre später war der irakische Staat hoch verschuldet und lag mit seinen arabischen Nachbarn im Streit. Mit der Einnahme von Kuwait erwarb der Irak, der selbst zwölf Prozent der weltweiten Ölreserven besitzt, weitere acht Prozent des globalen Ölreichtums. Möglicherweise rechnete Saddam damit, dass der Westen den Einmarsch in Kuwait hinnehmen werde. Die damalige US-Botschafterin in Bagdad, April Glaspie, sagte in einem Gespräch mit dem irakischen Staatschef kurz vor der Intervention vom August 1990, Amerika habe „keine Meinung“ zum Streit zwischen den Irakern und den anderen Arabern.

Diktator Saddam Hussein löste mit dem Überfall des Irak auf das Emirat Kuwait am 2. August 1990 den zweiten Golfkrieg aus. Bild: Nikola Solic, dpa (Archiv)

Doch Saddam täuschte sich. Seine Truppen konnten das kleine Kuwait zwar schnell besetzen, was innerhalb weniger Tage die Annexion des Emirats als „19. Provinz des Irak“ nach sich zog. US-Präsident George Bush schickte nach dem Fall von Kuwait aber sofort amerikanische Truppen an den Golf, um den wichtigen Partner Saudi-Arabien zu schützen. In den Monaten darauf stellte Bush eine internationale Koalition zusammen, die im Januar 1991 mit der Bombardierung des Irak begann und im Februar die irakischen Truppen aus Kuwait vertrieb. „Desert Storm“ wurde die Operation genannt, die weltweit mit großer Aufmerksamkeit und Sorge verfolgt und auch von Protesten der Friedensbewegung begleitet wurde. Während Bush von einer „neuen Weltordnung“ sprach, kündigte Saddam die „Mutter aller Schlachten“ gegen die Amerikaner an – doch seine Armee wurde vernichtend geschlagen.

George Bush rief die Iraker um Aufstand auf

Bush rief die Iraker zum Aufstand gegen Saddam auf, entschied sich aber gegen einen Feldzug zur Entmachtung des Diktators. Als Saddam daraufhin blutige Rache an den Kurden im Norden und an den Schiiten im Süden des Irak nahm, richteten die Amerikaner Flugverbotszonen über beiden Landesteilen ein. Bis heute wird darüber diskutiert, ob die USA damals einen Fehler begingen, als sie den militärisch geschlagenen irakischen Diktator davonkommen ließen.

Der Krieg war nicht nur der erste massive Einsatz amerikanischer Kampfflugzeuge und Bodentruppen im Nahen Osten; bis dahin hatte sich das US-Engagement in der Region auf Geheimdiensteinsätze und kleinere Interventionen beschränkt. Er war auch der Beginn einer permanenten amerikanischen Militärpräsenz am Golf. Heute sind tausende amerikanische Soldaten sowie starke Luftwaffen- und Marineverbände in der Region stationiert.

Nach einem weiteren Krieg stürzte der Irak ins Chaos

Mittelfristig führte der Krieg um Kuwait zu einem weiteren Krieg – und zwar unter der Präsidentschaft von Bushs Sohn George W. Bush im Jahr 2003: Saddam wurde entmachtet, der Irak stürzte ins Chaos. Schwere innenpolitische Verwerfungen, die auf irakischem Boden ausgetragene Rivalität von USA und Iran sowie Korruption und Misswirtschaft zeichnen den Irak bis heute. Misstrauen gegenüber den USA kommt hinzu. Insbesondere die irakischen Schiiten fühlten sich nach dem Golf-Krieg von 1991 von Bush verraten, weil er sie ermuntert hatte, sich gegen Saddam zu erheben, dann aber bei der blutigen Unterdrückung der Schiiten tatenlos zuschaute. Saddams Armee setzte gegen die Schiiten auch Giftgas ein.

Osama bin Laden machte die USA zum Ziel des Terrors

Gleichzeitig stärkte der Krieg von 1990 radikale islamistische Kräfte in der Region. Al-Kaida-Chef Osama bin Laden protestierte scharf gegen die Stationierung amerikanischer Soldaten in Saudi-Arabien, dem Land der heiligen islamischen Städte Mekka und Medina. Bin Laden bot dem saudischen Königshaus an, das Land mit seinen eigenen Kämpfern gegen den Irak zu verteidigen, doch Riad zog den Schutz durch die Amerikaner vor. Nach 1990 machte bin Laden deshalb den Rückzug der USA aus der Region zu seinem wichtigsten Ziel. Er verfolgte es mit zahlreichen Terroranschlägen, die schließlich in den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington gipfelten.

Letztlich eine späte Folge der Golfkriege waren die Anschläge des Terrornetzwerks Al-Kaida auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001. Bild: Hubert Boesl, dpa

Die Spätfolgen der Einnahme von Kuwait sind auch in anderen Teilen des Vorderen Orients bis heute zu spüren. Die Flugverbotszone über dem nordirakischen Kurdengebiet verschaffte der anti-türkischen Terrororganisation PKK die Möglichkeit, sich in den Bergen Iraks zu verschanzen und von dort aus die Türkei anzugreifen. Der Kurdenkonflikt in der Türkei eskalierte und führte schließlich zur Vertreibung von hunderttausenden Menschen, von denen viele nach Deutschland und in andere europäische Länder flohen. Bis heute greift die türkische Armee regelmäßig die Stellungen und Nachschubwege der PKK im Nordirak an.

