Weltärztepräsident fordert Politik auf, in Selbsttests zu investieren

Exklusiv Montgomery: „Einfach nur lockern bei steigenden Infektionszahlen wäre fahrlässig – auch wenn die Nerven vieler Menschen im Lockdown inzwischen blank liegen“.

Von Margit Hufnagel

Der Chef des Weltärztebundes zählt eigentlich zur Gruppe der Vorsichtigen in der Pandemie, warnt regelmäßig vor schnellen Öffnungsschritten. Trotzdem verteidigt Frank Ulrich Montgomery die Debatte über Lockerungen vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel. „Die Nerven der Politik liegen nicht blank, sondern sie kommt endlich ihrer Pflicht nach, nicht nur Lockdown und Einschränkungen zu verhängen, sondern sich Gedanken über kluge Ausstiegsszenarien zu machen“, sagt der Mediziner unserer Redaktion.

Und doch hält es auch der Mediziner eher mit der „Ja, aber“-Methode. „Einfach nur lockern bei steigenden Infektionszahlen wäre fahrlässig – auch wenn die Nerven vieler Menschen im Lockdown inzwischen blank liegen“, sagt Montgomery. Aber kluges Lockern könne funktionieren.

Weltärztepräsident Frank Montgomery: Selbsttests könnten problematisch werden

Sein Vorschlag: Jede Lockerung müsse von mindestens drei Maßnahmen flankiert werden: erstens dem konsequenten Impfen, zweitens einer guten Teststrategie und drittens dem konsequenten Überwachen der Neuinfektionen, um ein Wiederaufflackern der Infektion im Keim ersticken zu können. „Und daher macht es Sinn, jetzt in ambulante Selbsttest zu investieren“, sagt Montgomery. Dafür müsse aber gewährleistet sein, dass ausreichende Tests zur Verfügung stehen und diese Tests auch wirksam sind.

Beides wurde gerade von der Politik versichert – schon bald sollen die Schnelltests in großer Zahl zur Verfügung stehen. Schwieriger könnte es in einem anderen Punkt werden: Indem sich die Politik auf Schnelltests verlässt, gibt sie die Verantwortung noch weiter in die Hand der Bürger. „Das kann problematisch werden – es appelliert stark an die Selbstverantwortung der Menschen“, sagt Montgomery. „Ein positives Testergebnis muss dem Gesundheitsamt mitgeteilt werden, muss mit einem PCR-Test überprüft werden und führt zu häuslicher Isolation. Daran müssen die Leute sich halten.“

