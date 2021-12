Belgien

vor 50 Min.

Einmal Terrorviertel, immer Terrorviertel: Molenbeek kämpft um seinen Ruf

Plus Kaum ein Ort in Europa hat ein so schlechtes Image wie Molenbeek. Rädelsführer der Anschlagsserie von Paris stammen von dort. Was sich seitdem getan hat.

Von Katrin Pribyl

Im Zentrum der einstigen „Hölle“, wie die Schlagzeilen diesen Ort unentwegt nannten, spielen nun Kinder. Das Eckhaus aus rötlichen Backsteinen, die in Molenbeek-Saint-Jean überall zu finden sind und die der Brüsseler Gemeinde einst den Spitznamen „Klein-Manchester“ eingebracht haben, leuchtet beinahe im grauen Novemberdunst. In einem der Fenster kleben in bunten Lettern die Worte „Solidarische Nachbarn“, in einem anderen wird ein Segelprojekt beworben.

